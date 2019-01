Stiri pe aceeasi tema

- Germania va face tot posibilul in zilele urmatoare pentru a se asigura ca exista un acord pentru momentul in care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, a declarat joi ministrul de externe german Heiko Maas, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis se pregatește…

- China și India ar putea depași Statele Unite in 2030 și ar putea deveni cele mai mari economii ale lumii, conform unei prognoze Standard Chartered Plc, șapte dintre primele 10 economii ale lumii de atunci fiind in prezent piețe emergente, arata Bloomberg.Conform unui clasament in baza PIB…

- Alegerile europene din luna mai si alegeri regionale in patru landuri germane ar putea fi un test major pentru leadership-ul Germaniei si ar putea conduce la remodelarea scenei politice a celei mai mari economii a Uniunii Europene, se arata intr-un comentariu publicat vineri de agentia dpa.…

- "Fata de anexare, ce sa mai spunem? Bine ca au facut si atat. Este un fapt pozitiv, ca puteau sa nu o faca. Ingrijoratoare este putina cunoastere de catre partenerii europeni importanti a realitatilor din Romania. Apoi ne miram de ce, in mod aberant, se voteaza o rezolutie impotriva tarii noastre,…

- Toate statele membre ale zonei euro s-au angajat sa-si limiteze datoria publica la maxim 60% din PIB. Dar Germania, cea mai mare economie din UE, a incalcat aceasta reglementare in fiecare an din 2003, asa cum au facut multe tari membre.Scholz a anuntat luni ca datoria publica a scazut…

- Șeful statului Klaus Iohannis a transmis ca numai printr-o creștere economica "robusta și calitativa" poate fi susținuta majorarea veniturilor populației și a bunastarii economic-sociale, insa acțiunea Guvernului cu privire la IMM-uri și economie inca este deficitara, informeaza Președinția.Citește…

- Germania ar trebui sa isi accelereze eforturile destinate atragerii unui numar mai mare de cetateni din alte state membre ale Uniunii Europene, in contextul in care in perioada 2011-2016, cei cinci milioane de emigranti din spatiul comunitar au stimulat cresterea inregistrata de cea mai mare economie…