Germania dă lecții Guvernului Dăncilă: Așa se cheltuiesc banii! Gratie unei economii sanatoase si a dobanzilor scazute, Germania a inregistrat in 2018 un excedent bugetar de 11,2 miliarde euro, potrivit unor estimari preliminare publicate vineri de Ministerul german de Finante, transmite DPA. Acesti bani vor fi pusi deoparte intr-un fond special care va fi utilizat pentru finantarea cheltuielilor cu refugiatii care ajuns in Germania. Gratie noului surplus, acest fond ar urma sa creasca pana la aproximativ 35 miliarde euro. Cu toate aceste, economistii avertizeaza ca 2018 ar putea fi ultimul an in care Germania a inregistrat un excedent bugetar, potrivit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

