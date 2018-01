Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif urmeaza sa se întâlneasca joi la Bruxelles cu ministrii de externe din Germania, Franta si Marea Britanie, precum si cu sefa diplomatiei europene Federica Mogherini, pentru a discuta despre acordul nuclear iranian înainte de o decizie…

- Rusia a cerut Statelor Unite sa nu se amestece in ceea ce Moscova numeste "afacerile interne" ale Iranului, a afirmat joi ministrul adjunct de externe Serghei Riabkov, potrivit agentiei ruse de presa TASS, citata de Reuters.

- Scurt punctaj pentru 2018. Spre un „point of no return”? La urma urmei, 2017 nici nu a fost atat de rau pe cat ar fi putut sa fie, deși tensiunile mai vechi sau mai noi au inceput sa se acumuleze vizibil și sa anunțe apropierea unor schimbari structurale majore, de magnitudinea unor cutremure, in sistemul…

- Indicii referitori la intentiile de achizitii ale managerilor de companii, calculati de IHS Markit, din tari precum China, Germania, Franta, Canada si Marea Britanie, sugereaza presiuni in crestere asupra ofertei. In Statele Unite, indicele calculat de IHS Markit a crescut pentru a treia luna consecutiv,…

- Ministrul german de externe Zigmar Gabriel va efectua o vizita de lucru în Ucraina, în perioada 3-4 ianuarie, a anunțat serviciul de presa al Ministerului de Externe al Ucrainei, scrie paginaderusia.ro La Kiev, Gabriel va avea discuții cu șeful Ministerului de Externe al Ucrainei,…

- Ayatollahul Ali Khamenei nticipeaza ca presedintele Donald Trump va esua impotriva Iranului la fel ca "mai inteligentul" Ronald Regan "Regan era mai puternic si mai inteligent decat Trump, si era un actor mai bun in privinta lansarii de amenintari, si de asemenea a actionat impotriva noastra si…

- China va depasi Statele Unite pâna în anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, în contextul în care activitatile economice se intensifica în Asia, inclusiv în India si Japonia, potrivit estimarilor Centrului de Cercetare în domeniile Economiei…

- In conditiile in care in prezent se situeaza pe locul 7 in topul marilor economii ale lumii, India va urca pana pe locul cinci in anul 2018 pentru ca in 2032 sa ajunga pe pozitia a treia, afirma CEBR. Ascensiunea Indiei face parte dintr-o tendinta mai larga care, in urmatorii 15 ani, ar urma…

- Rusia a inceput stabilirea unei prezente militare permanente la bazele navala si aeriana din Siria, a declarat marti ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, dupa ce parlamentul de la Moscova a ratificat acordul cu Damascul care consolideaza prezenta Rusiei in Siria, transmite Reuters, citand agentia…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a sugerat marti ca viitorul acord al Uniunii Europene cu Marea Britanie cu privire la Brexit ar putea sa serveasca drept model pentru relatiile UE cu alte state, cum sunt Turcia si Ucraina, transmite agentia MIA. 'Daca putem ajunge la un acord inteligent…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri. Moscova a cerut…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov si omologul sau iranian Mohammad Javad Zarif au reafirmat, luni, printr-o conversatie telefonica, angajamentul celor doua state fata de acordul nuclear cu Iranul, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Ministrii de Finante din primele cinci economii ale Europei au trimis o scrisoare secretarului american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, in care cer administratiei sa isi regandeasca propunerile de reformare a fiscalitatii, care in opinia europenilor ar putea viola tratatele privind dubla impozitare…

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu a reacționat la decizia luata de președintele Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a statului Israel. Meleșcanu a reiterat faptul ca Romania susține in zona o soluție luata prin dialog. Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a precizat, vineri,…

- "Tarile noastre au stabilit un dialog diversificat. Recent, la Soci, am avut un summit la care au participat Rusia, Iran si Azerbaidjan. Presedintele (iranian Hassan) Rouhani a participat, de asemenea, la summit. Ne-am intalnit, de asemenea, in cadrul unui eveniment international multilateral -…

- "Daca acordul ar fi sa esueze, acest lucru ar fi un semnal devastator in directia unei curse a inarmarii in regiune si in intreaga lume", a declarat Gabriel, inainte de plecarea sa la Washington. "Cel mai recent test nuclear al Coreei de Nord arata potentialul de escaladare care este inerent in cazul…

- John Kerry, care a ocupat functia de secretar de Stat in timpul celui de-al doilea mandat al presedintelui Barack Obama, a declarat ca acordul nuclear cu Iranul a fost cel mai bun acord pe care SUA il puteau obtine.Fostul oficial american a mai afirmat ca o serie de presedinti straini si…

- Premierul libanez demisionar Saad Hariri a aparut, ieri, în mod oficial, în țara, pentru prima data dupa ce și-a dat bizara demisie, de la 4 noiembrie, în timp ce se afla la Riad, Arabia Saudita. Acesta a fost prezent la parada militara organizata cu ocazia Zilei Independenței…

- Aproximativ 4,64 milioane de turisti straini au vizitat in septembrie Grecia si au cheltuit 2,47 miliarde de euro, ambele cifre reprezentand un record, arata datele publicate de Banca Centrala a Greciei (BoG), informeaza publicatia Greek Reporter. Comparativ cu septembrie 2016, numarul turistilor…

- Franta ia in consierare posibilitatea de a gazdui o intalnire a International Lebanon Support Group, pentru a discuta criza politica a tarii, a declarat sambata o sursa din cadrul administratiei prezidentiale, citata de Reuters, scrie news.ro.Potrivit sursei, inca nu a fost luata o decizie…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, este de parere ca Iranul ar putea deveni o noua Coree de Nord. Motivul? Posibilitatea ca Statele Unite sa nu ajunga la un acord cu țara araba în ceea ce privește dezvoltarea armelor nucelare. Iranul va deveni "o noua Coree de Nord"…

- In interviu, Emmanuel Macron povestește ca a incercat sa-l convinga in octombrie pe președintele american Donald Trump sa continue susținerea acordului nuclear. "I-am spus: 'Ce alta opțiune aveți? Ce propuneți? Daca doriți sa rupeți toate relațiile cu Iranul privind activitațile sale nucleare, veți…

- ''Am primit o scrisoare de la domnul (Mevlut) Cavusoglu (ministrul afacerilor externe turc, n.red.) prin care am fost informat ca Turcia dorește sa inceteze a mai fi un mare contributor. Va exista un dialog pe acest subiect'', a declarat Jagland. ''Turcia vrea sa redevina un contributor obișnuit…

- "Vladimir Putin a vorbit despre concluziile vizitei sale in Iran. In acest sens, cei doi lideri au subliniat necesitatea de a pune in aplicare a Planului Comun si Cuprinzator de Actiune pentru programul nuclear al Iranului. Ei au subliniat ca o revizuire unilaterala a acestui acord important ar…

- Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat miercuri, in cursul unei intrevederi cu presedintele rus Vladimir Putin, ca Teheranul si Moscova trebuie sa-si accelereze cooperarea pentru a izola Statele Unite si a restabili pacea in Orientul Mijlociu, a anuntat televiziunea de stat…

- Așadar, romanii sunt mai degraba in favoarea unei relații cu SUA (71%), urmata de Germania (71%), Franța (69%), Marea Britanie (64%), China (44%), Rusia (40%). La intrebarea "ținand cont de alocarea a 2% din PIB pentru cheltuieli de aparare, care este aliatul catre care ar trebui sa…

- Trump la un an de la alegeri: contestat de americani, dispretuit de vest-europeni, ignorat si batjocorit de nord-coreeni. Ce garantii mai ofera astazi Statele Unite lumii libere? Statele Unite, care au inspirat si condus cu succes Occidentul si aranjamentele internationale dupa Al Doilea Razboi…

- Confruntate cu intoarcerea sau cu dorinta de intoarcere a propriilor cetateni plecati sa se alature gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), Franta, Germania si Marea Britanie privilegiaza o abordare politieneasca sau judiciara, recunoscand totodata ca uneori actioneaza de la caz la caz, se arata…

- Iranul va continua sa produca rachete pentru apararea sa si nu considera aceasta o incalcare a acordurilor internationale, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rouhani, intr-un discurs televizat de postul nationale de televiziune, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . ”Am construit, construim…

- Rusia impiedica eforturile SUA de eliminare a armelor nucleare din Coreea de Nord, in schimb China a fost utila, a declarat președintele Statelor Unite, Donald Trump, potrivit Reuters. „China ne ajuta și, poate, Rusia merge in sens invers și aduce daune in tot ce obținem”, a spus Trump despre situația…

- Declaratie dura a presedintelui american. Mai exact, Donald Trump a declarat ca Rusia stanjeneste eforturile Statelor Unite de a solutiona problema programului nuclear al Phenianului, in timp ce China este de ajutor in aceasta chestiune, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Sunt luptatorii straini care, in ultimii ani, s-au inrolat in ISIS si care acum au revenit acasa: in Franta, Marea Britanie, Germania, Suedia si in alte state europene. Serviciile de securitate sunt in alerta. Acesti oameni ar putea pune la cale atacuri pe continent. 5.600 de teroristi, din 33 de state,…

- Scutul antiracheta care este construit de Washington in strainatate constituie o problema esentiala pentru Rusia si China, a afirmat vineri, la Moscova, ministrul de externe rus Serghei Lavrov, relateaza Reuters.In interventia sa din cadrul unei conferinte privind neproliferarea in lume gazduite…

- Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat, miercuri, ca Teheranul îsi va pastra angajamentele asumate prin acordul nuclear atât timp cât toti semnatarii vor respecta prevederile tratatului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax. Declaratiile liderului…

- Marile puteri mondiale au reactionat dupa ce presedintele american Donald Trump a declarat, vineri, ca nu va certifica faptul ca Iranul se conformeaza prevederilor acordului nuclear: Rusia, Marea Britanie, Germania si Franta regreta alegerea presedintelui SUA, Israel si Arabia Saudita saluta “decizia…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a criticat intenția liderului de la Casa Alba de a introduce noi sancțiuni Iranului. În același timp, președintele iranian, Hassan Rouhani, a spus ca țara sa își va dubla eforturile de a obține arme de aparare și ca își va extinde programul…

- Presedintele iranian a precizat ca Teheranul isi va dubla eforturile pentru a-si imbunatati capacitatile de aparare, inclusiv a programului balistic iranian, in pofida presiunilor exercitate de SUA. ”Niciun presedinte nu poate revoca un acord international. Iranul va continua sa il respecte…

- Donald Trump nu certifica respectarea acordului nuclear cu Iranul incheiat in 2015 de marile puteri SUA, Rusia, China, Regatul Unit și Franța și a anunțat o strategie americana mai dura fața de Teheran, scrie Reuters. Așa cum a anunțat Tillerson, președintele SUA nu a retras țara din acordul nuclear…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat vineri ca nu certifica respectarea de catre Iran a acordului incheiat in 2015 cu marile puteri (SUA, Rusia, China, Regatul Unit și Franța) și a anunțat o strategie americana mai dura fața de Teheran, transmit agențiile de presa internaționale.…

- O retragere a Statelor Unite ale Americii din acordul internațional referitor la programul nuclear iranian va insemna sfarșitul ințelegerii semnate in iulie 2015, a declarat vineri președintele parlamentului iranian, Ali Larijani, citat de agenția TASS, transmite Reuters. Larijani, aflat…

- Alexander Yemelianov a subliniat, in cadrul unei comisii din Adunarea Generala a ONU, ca intreaga parte europeana a Rusiei se va afla in raza de actiune a acestor rachete. "Presupunerea ca varianta la sol a sistemului de lansare verticala Mark-41 nu are nicio posibilitate de a lansa rachete…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a avut, vineri, o conversatie cu Rex Tillerson, in care i-a transmis secretarului american de Stat ca Iranul a respectat toate prevederile asumate prin semnarea acordului nuclear, relateaza site-ul agentiei Tass. Lavrov a mai precizat ca toti semnatarii…