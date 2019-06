Germania - Cel puţin 20 de persoane, rănite în urma unei furtuni Trei femei si patru barbati aflati la o petrecere de nunta in landul nordic Mecklenburg-Pomerania de Vest au fost grav raniti in urma prabusirii unei crengi dintr-un copac, in timp ce un alt barbat a suferit leziuni minore. De asemenea, un copac dat jos de o rafala de vant s-a prabusit peste oaspetii unei petreceri in aer liber in apropiere de Berlin. 11 persoane au fost ranite. Capitala germana a fost puternic lovita de frontul de furtuna 'Klaus', insotit de rafale de vant de aproximativ 110 de kilometri pe ora, potrivit Serviciului Meteorologic German (DWD). Drumurile au fost inundate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

