Germania: Autorităţile au dejucat un complot terorist de amploare Autoritatile germane au arestat, vineri, suspecti islamisti care pregateau comiterea unei serii de atentate în zona metropolitana Frankfurt, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de site-ul publicatiei Bild, citat de Mediafax.



Aproximativ 200 de agenti de politie au participat vineri la o serie de perchezitii în apropiere de Frankfurt, arestând 11 islamisti cu vârste cuprinse între 20 si 42 de ani.



Conform procurorilor, indivizii pregateau comiterea unor "atacuri islamiste-teroriste" prin utilizarea de vehicule si arme… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

