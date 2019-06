Germania. Arheologii au deschis un sarcofag vechi de 1.000 de ani

Dupa ce capacul sarcofagului, avand o greutate de circa 700 de kilograme, a fost ridicat cu o macara, expertii s-au apucat rapid de treaba inainte ca expunerea la aer sa afecteze continutul sicriului. Sarcofagul a fost descoperit anul trecut in timpul unor sapaturi realizate la St John's Church din Mainz, oras fondat de romani in primul secol i. Hr.. Biserica se afla in prezent in administrarea congregatiei evanghelice din oras.

Liderul echipei de cercetare, Guido Faccani, crede ca sarcofagul ar putea contine ramasitele arhiepiscopului Erkanbald, ceea ce ar insemna ca aceasta biserica…