Georgia se teme de o "gravă confruntare" cu enclava sa separatistă Osetia de Sud, susținută de Rusia Georgia a afirmat vineri ca se teme de o "grava confruntare" cu enclava sa separatista Osetia de Sud, controlata de facto de Rusia, pe fondul tensiunilor legate de un post de control de-a lungul liniei de demarcație, scrie AFP.



Ministerul georgian de Externe a afirmat ca a observat o "mobilizare de echipamente militare și de soldați" în apropiere de satul Șorșana, unde Tbilisi a instalat un punct de control a carui dezafectare este reclamata de Osetia de Sud.



Purtatoarea de cuvânt a ministerului Mari Narșemașvili a declarat ca situația risca sa "degenereze…

