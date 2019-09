Georgia: ​​Controversatul ministru de interne Giorgi Gakharia, considerat omul Moscovei, confirmat de Parlament drept prim-ministru

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul georgian a confirmat duminica nominalizarea ministrului de interne Giorgi Gakharia in postul de prim-ministru, ceea ce alimenteaza o situatie politica deja tensionata in aceasta tara din Caucaz, informeaza AFP. Nominalizarea sa a fost aprobata de cei 98 de deputati prezenti, din partea Visului…

- Senatorul Teodor Meleșcanu a declarat marti ca nu intentioneaza sa îsi retraga candidatura pentru sefia Senatului. Meleșcanu spune ca a acceptat sa candideze pentru ca în acest fel ALDE va avea garantia ca va fi tratat corect. "Voi fi presedinte al Senatului impartial cu toata…

- Candidatura lui Giorgi Gakharia a fost anuntata la televiziune de presedintele partidului de guvernamant Visul Georgian, Bidzina Ivanisvili.Nominalizarea, care urmeaza sa fie validata de un parlament larg dominat de Visul Georgian, nu ar trebui sa insemne decat o formalitate, scrie AFP,…

- Parlamentul instituie moratoriu asupra acordarii cetațeniei Republicii Moldova prin investiție. Deputații au aprobat, in ședința plenara de astazi, proiectul de lege care prevede acest fapt.

- Deputatii kirgizi, majoritatea loiali presedintelui actual Sooronbai Jeenbekov, fost aliat devenit rival al lui Atambaev, vor trebui sa decida miercuri daca ii retrag sau nu imunitatea fostului sef al statului.In aprilie, Parlamentul kirgiz a votat un text care-l incrimineaza pe presedinte…

- Mii de protestatari s-au adunat luni seara in capitala georgiana Tbilisi pentru a cincea zi consecutiv, in pofida promisiunilor partidului de guvernamant de a reforma in profunzime sistemul electoral, transmite AFP. In cursul zilei de luni, oligarhul Bidzina Ivanisvili, seful partidului Visul Georgian…

- Partidul 'Visul Georgian ofera o reforma politica majora. Propunem ca alegerile legislative din 2020 sa fie organizate sub forma de scrutin proportional', a declarat intr-o conferinta de presa Ivanisvili, un miliardar considerat cel mai influent om din politica georgiana. Mii de georgieni…