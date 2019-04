Stiri pe aceeasi tema

- Seful fortelor aliate in Europa, generalul american Curtis Scaparrotti a avertizat marți impotriva amenințarii din ce in ce mai mari a Rusiei și a cerut desfașurarea a mai multe nave de razboi pentru a descuraja Federația Rusa. In cadrul unei audieri in Comitetului Senatului pentru Afaceri Armate al…

- Ambasadorul SUA in Luxemburg, Randy Evans, a cerut luni Marelui Ducat de Luxemburg sa exercite presiuni asupra Rusiei pentru a 'parasi Crimeea', in ajunul vizitei oficiale a premierului rus Dmitri Medvedev, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Anuntul asteptat de toata lumea! Pe…

- "Noua ni se pare un demers hazardat, foarte periculos. O asemenea masura incalca si prevederile europene. Trebuie sa te consulti cu institutiile europene cand faci asemenea miscari importante. Este o suspiciune foarte mare care se abate asupra lui Liviu Dragnea si asupra celor din PSD, care oricum…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a reiterat ca nu se pune problema desfiintarii scutului de la Deveselu, in ciuda amenintarilor si provocarilor Rusiei. "Am avut (discutii n.r.) in cadrul NATO, a ministerialei de acum doua zile. Bineinteles ca nu se pune problema desfiintarii acestui scut (de…

- Turcia va avea nevoie de ajutorul Rusiei dupa planificata retragere a fortelor armate americane din Siria, a declarat joi presedintele turc Recep Tayyip Erdogan in timpul intrevederii cu omologul sau rus Vladimir Putin, informeaza dpa. "Este foarte important sa lucram impreuna in fata acestei noi evolutii"…

- Armele secrete ale Rusiei exista și sunt un pericol uriaș pentru oricine ar intra in conflict cu ea. Nimic din ceea ce spunea Rusia și nici macar din ceea ce se cunoștea din alte surse despre armamentul pe care il deține nu era exact.

- Comitetul Paralimpic International (IPC) a anuntat vineri ca va ridica suspendarea Comitetului paralimpic rus (RPC) incepand cu 15 martie, cu respectarea unor anumite conditii, relateaza Reuters. Rusia a fost suspendata din competitiile internationale paralimpice din august 2016, din cauza…

- Președintele Comisiei pentru afaceri international din Consiliul Federației (camera superioara a parlamentului rus), Konstantin Kosaciov, a declarant miercuri ca ”nimic concret” nu se afla in spatele declarațiilor facute marți seara de ministrul roman al apararii, Gabriel Leș, care spunea ca Romania…