Stiri pe aceeasi tema

- Rockerii de la cea mai populara trupa din lume, Metallica, s-au implicat intr-un eveniment caritabil: construcția spitalului oncologic pentru copii proiect inițiat de asociatia "Daruieste viata". James Hetfiled, Lars Ulrich, Robert Trujillo si Kirk Hammet, aflați la București pentru a sustine un…

- Klaus Iohannis, in Piata Universitatii. PNL a lansat campania de strangere de semnaturi pentru alegerile prezidentiale Presedintele Klaus Iohannis a ajuns, sambata, in Piata Universitatii la campania de strangere de semnaturi pentru sustinerea candidaturii sale la alegerile prezidentiale. Campania a…

- Piața Victoriei – 10 august 2018 (foto:www.europafm.ro) Proteste masive sunt anunțate pentru sambata, 10 august, in toate marile orașe din țara, pe rețelele de socializare fiind create zeci de evenimente in acest sens, noteaza Hotnews . Manifestația va avea loc in Piața Victoriei, incepand cu ora 16.00,…

- Deputatul PSD de București, Beatrice Tudor, a reacționat, dupa ce a aflat ca Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a plecat inapoi la mare imediat dupa ce a susținut declarația de presa de la Cotroceni.''Klaus Iohannis, sau cum sa mimezi preocuparea din vacanța. Președintele Romaniei…