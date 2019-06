Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, acuza consilierii USR din Consiliul General al Capitalei ca blocheaza investitii importante in sanatate. "Asa-zisii salvatori ai natiunii se opun investitiilor urgente in sanatate! Ipocrizia politica nu are margini! Cetatenii trebuie sa afle ca este o distanta…

- Dupa o perioada in care s-a recuperat ca urmare a problemelor de sanatate, primarul Capitalei, Gabriela Firea, revine in ring și lanseaza un atac dur la adresa celor de la USR. Ea susține ca ”așa-zișii salvatori ai națiunii” fac tot posibilul sa blocheze investițiile in spitalele din București.Citește…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte PSD, a declarat marti ca o va "sustine moral" pe Viorica Dancila, care a declarat ca are in intentie sa candideze la sefia partidului la Congresul din 29 iunie, afirmand ca nu va participa la eveniment, fiind in spital, scrie agerpres.ro. …

- Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele a explicat totul despre situația in care se afla Gabriela Firea! Soția lui, actualul edil al Capitalei nu traverseaza cea mai buna perioada. Cu toate acestea, Firea ar vra sa țina ascunsa starea ei de sanatate. „Inainte sa plec de acasa Gabi m-a rugat sa…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca institutia pe care o conduce se afla in "faliment nedeclarat", alaturi de primariile de sector, fiindu-i necesar "urgent" un miliard de lei pentru a-si asigura activitatea.

- Iata postarea medicului Vasi Radulescu pe Facebook: ”Cinci moduri prin care poate ajunge o sarma in colon: 1. Prin plantare de catre o mana criminala. Sunt doua cai principale de acces in colon, pe la extremitațile tubului digestiv. Din pacate, mana nu e suficient de lunga și nu se poate indoi ca…

- Gabriela Firea a acordat un interviu în care a vorbit despre problemele de sanatate pe care le-a întâmpinat. "Aștept programarea pentru operația finala", a marturisit primarul Capitalei.

- Dupa ce a fost la un pas sa fie exclusa din PSD, Gabriela Firea raspunde apelurilor lui Liviu Dragnea si anunta o impacare istorica. Primarul general al Capitalei dezvaluie ca a fost sunata de presedintele PSD si chiar i-a multumit acestuia pentru urarile de sanatate si florile trimise la spital,…