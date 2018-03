Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei Gabriela Firea solicita comisiilor din Ministerul Culturii care dau avizele pentru toaletarea arborilor din parcurile monument istoric, sa aprobe dosarele depuse de municipalitate, ca aceasta sa se poata ocupa de toaletarea copacilor. Firea i-a numit inconstienti pe functionarii publici…

- "Dau o veste buna locuitorilor din Bucuresti si Ilfov. Aseara, tarziu, si-a incheiat activitatea grupul de lucru de la Guvern si s-a stabilit textul ordonantei prin care va fi transferata ultima bucata de teren (n.r. pentru construirea spitalului metropolitan) la PMB. Va fi pana la urma transferata…

- Ce spune Primaria Capitalei despre verificarile DNA la Poliția Locala . Intr-un comunicat transmis presei, primarul Gabriela Firea a spus ca va raspunde prompt tuturor solicitarilor venite de la DNA. „Nu am avut cunoștința de aceasta sesizare, insa, așa cum am procedat de fiecare data, vom raspunde…

- Gabriela Firea, despre iubita lui Liviu Dragnea. Vicepreședintele PSD crede ca Irina Alexandra Tanase ar avea profil de Prima Doamna, in cazul in care Liviu Dragnea ar urma sa se casatoreasca cu tanara de 25 ani. Prezenta la prima ședința a noii conduceri, aleasa dupa Congresul de sambata de la Sala…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a facut o declaratie despre Electrocentrale Bucuresti (ELCEN), producatorul de caldura si apa calda pentru consumatorii racordati la sistemul centralizat din Bucuresti, care nu e sustinuta de cifre. Edilul a spus de curand ca institutia pe care…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, sambata, ca a stabilit impreuna cu premierul Viorica Dancila un plan coerent pentru Capitala si zona limitrofa, declarandu-se optimista ca vor fi solutionate cat mai multe dintre problemele Bucurestiului. "Am intrat intr-o noua faza. Sunt optimista in relatia…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a spus vineri ca nu a trecut inca termenul pe care si l-a dat pentru a vedea daca proiectele Bucurestiului sunt importante pentru Executiv, potrivit Agerpres.

- Gabriela Firea se afla la Chisinau, intr-o vizita oficiala. "In ceea ce priveste promisiunea pe care am facut-o referitoare la elevii si studentii din Chisinau, va informez ca vom oferi un numar de 500 de tabere in sezonul estival pentru elevii din Chisinau si un numar similar pentru studenti", a…

- PNL București cere demiterea șefului de la Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement. Liberalii spun ca directorul nu are competențele necesare pentru a conduce ALPAB. In plus, directorul este suspectat de delapidare. PNL București solicita demiterea șefului de la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca are in plan un proiect de reabilitare a unuia dintre cele mai mari bulevarde din Capitala, Bulevardul Magheru. Citește și: SURSE - PSD pregatește o mutare CRUCIALA la Congres: reverberații in tot partidul „Ne dorim ca cel putin…

- In doar doua zile, in București au fost topite 1.841 de tone de zapada. Piața Victoriei a fost eliberata in totalitate de depozitele de zapada, urmeaza Piata Constituției, transmite Primaria Capitalei. Operatorii de deszapezire au continuat acțiunile de incarcare și transport a zapezii și in aceasta…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca va fi recomandata de colegele de la organizatia de femei, dar a respins posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei. "Daca colegele mele de la organizatia…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a declarat nedumerita joi de faptul ca inca nu a fost realizata evaluarea pachetului de actiuni al Elcen, reiterand ca, in cazul in care valoarea va fi prea mare, Consiliul General al Municipiului Bucuresti ar putea decide sa nu il mai achizitioneze.

- Cum arata utilajele care vor topi zapada din București. Primarul general Gabriela Firea a declarat in cadrul comandamentului de iarna ca anul acesta vor acționa in premiera utilajele de topit zapada din București. Cum edilul-șef a vorbit de mai multe ori deja despre aceste mașinarii, dar ele nu au fost…

- Primarul general, Gabriela Firea, ii va acorda titlul de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti jucatoarei de tenis Simona Halep, in semn de recunoastere si apreciere a performantelor sale sportive.Evenimentul va avea loc luni, incepand cu ora 19:00, la Teatrul Excelsior din Capitala, potrivit…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat duminica in cadrul comandamentului de iarna ca sunt pregatite sa actioneze in toate sectoarele Bucurestiului 1.039 de utilaje, din care 671 apartin operatorilor de salubritate iar restul - institutiilor subordonate municipalitatii.Citeste…

- SCOLI ÎNCHISE. Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat la sedinta Comandamentul de iarna ca luni si marti nu se vor tine cursuri în scolile din Capitala, din cauza conditiilor meteo severe.

- Primaria Capitalei va introduce 58 de intersectii semaforizate din Bucuresti in sistemul de management al traficului, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).Citește și: S-a aprobat bugetul Capitalei: sume generoase pentru…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, joi, un proiect de hotarare in baza caruia terenul din soseaua Pipera nr. 55 urmeaza sa fie preluat din administrarea RATB in administrarea directa a CGMB in vederea realizarii Spitalului Metropolitan.

- Proiectul se afla la primul punct pe ordinea de zi a sedintei de joia viitoare. Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a respins, in sedinta din 17 ianuarie, proiectul de hotarare privind preluarea terenului pe care se afla autobaza RATB Pipera. La inceputul lunii februarie,…

- Primarul general Gabriela Firea a avut joi, la sediul Municipalitatii, o intrevedere cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, cu care a discutat despre principalele proiecte care vor fi derulate in acest an, in Capitala, edilul sef facand si o succinta prezentare a fondurilor alocate in 2018 pentru…

- Gabriela Firea a subliniat ca printre prioritatile actualei administratii se numara sanatatea si punerea in siguranta a cladirilor cu risc seismic. "De la preluarea mandatului de primar general am luat masuri pentru dinamizarea procesului de consolidare a imobilelor cu risc seismic ridicat.…

- Suma de 15 milioane de euro a fost alocata in acest an pentru achizitionarea a aproximativ 300 de locuinte de serviciu pentru cadrele medicale, a afirmat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Primarul general s-a intalnit vineri cu managerii a 17 spitale aflate in administrarea Municipalitatii,…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, sustine ca va face tot ce va tine de ea pentru ca in Capitala sa fie construite trei unitati medicale noi. Potrivit edilului, este vorba despre Spitalul Metropolitan, in zona de nord, și alte doua unitați spitalicești in sectoarele 3 și 6.…

- Bușoi, acuzat de Firea ca blocheaza Spitalul Metropolitan. Primaria Municipiului București (PMB) vrea sa construiasca Spitalul Metropolitan in nordul Capitalei, in locul unei autobaze RATB, in condițiile in care nu a primit un raspuns la solicitarea trimisa Guvernului, in urma cu mai multe luni, sa…

- Liviu Dragnea, suparat ca nu s-a aprobat Spitalul Metropolitan. Primaria Municipiului București (PMB) vrea sa construiasca Spitalul Metropolitan in nordul Capitalei, in locul unei autobaze RATB, in condițiile in care nu a primit un raspuns la solicitarea trimisa Guvernului, in urma cu mai multe luni,…

- Liviu Dragnea ii acuza pe membrii PNL și USR de ipocrizie in cazul Spitalului Metropolitan București. Liderul social-democrat spune ca trebuie sa existe limite ale jocului politic și ca partidele trebuie sa renunțe la partizanat atunci cand vine vorba de proiectele majore facute in beneficiul cetațenilor.…

- Proiectul de hotarare privind preluarea in administrarea directa a Consiliului General al Municipiului București a imobilului din Șoseaua Pipera nr. 55, sector 2, in vederea realizarii obiectivului de investiții „Spitalul Metropolitan”, a fost respins astazi, in Consiliul General, desi Primarul General,…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, miercuri, documentatia pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru o parcare de tip „Park&Ride” in zona Pantelimon din Bucuresti. Proiectul a fost aprobat cu 37 de voturi „pentru” si 11 abtneri si se numeste „Nod Intermodal Cap Linie…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat miercuri ca, prin respingerea proiectului de preluare in administrarea directa a CGMB a unui teren din soseaua Pipera nr. 55 pentru construirea Spitalului Metropolitan, PNL, care a influentat si USR, a dat 'un vot de blam' bucuresteanului.…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a dat asigurari, marti, in cadrul unei discutii cu edilul Gabriela Firea, ca Guvernul pe care il conduce va sprijini proiecte de dezvoltare in Bucuresti si spera intr-o colaborare viitoare in mai multe domenii de interes pentru Capitala, potrivit unui comunicat al…

- Administratorul Public al Municipiului Bucuresti, Sorin Chirita, alaturi de consilieri ai Primarului General si directorii Directiilor Transporturi si Juridic din cadrul Primariei Capitalei, s-au intalnit la sediul Municipalitatii cu reprezentantii taximetristilor independenti din Bucuresti, pentru…

- Paul a învațat singur sa modeleze în sârma, iar primele lucrari le-a realizat în 2001-2002. A început ca artist stradal, creând cele mai inedite lucrari pe strazile Clujului, Sibiului, ajungând chiar și în Viena sau Paris, sub privirile curioase ale…

- Propunerile facute de Primaria Municipiului Bucuresti privind functionarea serviciului de taximetrie limiteaza foarte mult optiunile utilizatorilor, iar folosirea aplicatiilor de taxi are ca efect optimizarea fluxului taxiurilor si fluidizarea traficului general, spun reprezentantii Clever Taxi,…

- „Instalarea de GPS pe toate mijloacele de transport va permite cetatenilor sa stie, prin mijloacele noastre de informare si smartphone-uri, timpii in care vehiculele ajung in statii", a declarat Adrian Mihail in cadrul comandamentului organizat la Primaria Capitalei pentru adoptarea de masuri in…

- In Noaptea de Revelion o cursa cu taxiul a ajuns sa coste triplu. Pe motiv ca nu merg aparatele de taxare, unii șoferii au facut prețurile dupa cum au vrut. Mii de oameni au fost ieri pe strazile Capitalei. Ca au petrecut in restaurante, cluburi sau ca au asistat la concertul de Revelion din Piața George…

- Municipalitatea are, insa, deja in subordine ArCuB si Creart, doua institutii care organizeaza diverse proiecte culturale, targuri, expozitii si concerte si au, printre alte atributii, promovarea turismului cultural. In plus, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat la sfarsitul…

- Uber Romania transmite, intr-un comunicat, ca noile reguli pentru taximetrie , facute publice de Consiliul General al Municipiului București, nu afecteaza servicii precum cele oferite de Uber. „La o prima vedere, modificarile aduse azi in Consiliul Primariei nu afecteaza serviciile ca Uber. Analizam…

- Terasele din Centrul Vechi vor putea ramane deschise si in perioada sezonului rece, potrivit unui proiect de hotarare aprobat, marti, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).Proiectul de hotarare a fost introdus pe ordinea de zi suplimentara, scrie news.ro. Citește…

- Primarita Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit marti despre o serie de modificari referitoare la regulamentul de taximetrie din Bucuresti, in cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

- Parcul Herastrau isi va schimba numele in Parcul Regele Mihai I, potrivit unui proiect de hotarare aprobat in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Grupul USR s-a abtinut de la vot, motivand ca pentru acest proiect ar fi trebuit facuta o dezbatere publica sau macar sa fie cerut…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ar urma sa dezbata marti, in sedinta, un proiect de hotarare initiat de primarul Capitalei, Gabriela Firea, privind schimbarea numelui Parcului Herastrau in Parcul Regele Mihai I. Un proiect asemanator este propus si de grupul PNL, care doreste atribuirea…

