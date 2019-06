Gabriela Firea, delir pe Facebook: Bugetul Capitalei este MASACRAT

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține, intr-o postare pe Facebook, ca bugetul Capitalei a fost "victima pedepsei politice" și a avertizat ca rabdarea bucureștenilor este pe sfarșite, aceștia știind cine sunt cei care au taiat bugetul orașului. "Cum ramane cu Bugetul Capitalei, victima pedepsei…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a transmis vineri, pe Facebook, ca bugetul Bucureștiului a fost „masacrat” prin decizii guvernamentale, in contextul in care PMP vrea sa taie 600 de milioane de lei din buget (aproximativ 10%) de la școli, strazi, cultura spații verzi sau biserici, din cauza incasarilor…

- Parintii din Harlau cer un parc modern pentru sutele de copii din oras. Eu au facut numeroase apeluri la autoritatile locale, insa doleantele nu le-au fost ascultate. Acestia spun ca micutii nu au unde sa se joace. Totusi, locuitorii din Harlau nu se lasa si incearca sa atraga atentia celor responsabili…

- Autoritatile de la Kiev confirma ca premierul Pavel Filip nu a fost implicat in actiuni ilegale, asa cu au trambitat , zilele trecute, exponentii Aliantei Kozak din Parlament. Despre aceasta a anuntat chiar Pavel Filip, intr-o postare pe Facebook.

- O politista de la Brigada Rutiera a devenit in urma cu cateva zile tinta glumelor rautacioase pe Facebook, din cauza aspectului sau fizic, dupa ce o fotografie, in care apare in misiune pe un bulevard in Capitala, a devenit virala alaturi de comentarii negative care criticau faptul ca femeia este supraponderala.…

- Președintele Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), Tudor Giurgiu, a relatat pe pagina sa de Faceboook o discuție interesanta avuta cu un șofer Bolt (Taxify) la Cluj-Napoca. „Cluj. Chem dimineața Bolt-ul (fost Taxify-n.r.) sa ma ia de acasa, vine, dar mașina are alt numar decat cel…

- "O simpla precizare! In lipsa urgentei, nu poate fi adoptata o Ordonanta de Urgenta !", a scris, pe Facebook, Tudorel Toader, precizand, ca post-scriptum, ca va sterge postarea intr-o ora. In contextul in care unii au comentat ca ministrul se contrazice si ca, in 2 aprilie, spunea ca se justifica modificarea…

- Europarlamentarul Maria Grapini a explicat cu lux de amanunte ce s-a intamplat in avionul care a fost oprit in semn de protest dupa ce mai mulți pasageri au avut un comportament necivilizat. 'Eu am aflat ulterior ca este vorba de un grup de vizitatori, invitați ai unui coleg deputat. Nu știam…