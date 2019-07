Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, luni seara, la B1 TV, ca nu se va retrage din cursa pentru prezidențiale, din cadrul PSD. Firea este de parere ca doar ea poate sa il invinga pe Klaus Iohannis."Nu ma retrag din cursa pana nu am o discuție cu toți colegii mei. Am primit multe…

- Viorica Dancila poate caștiga disputa cu Klaus Iohannis pentru fotoliul de la Cotroceni, este de parere jurnalistul Ion Cristoiu. El mai spune ca pentru actualul președinte marea problema este ca Liviu Dragnea nu mai exista pe șcena politica.

- Dacian Ciolos si-a consolidat capitalul de prezidentiabil si, in eventualitatea unei candidaturi, ar intra in turul al doilea cu Klaus Iohannis, arata datele unui sondaj intern al Aliantei 2020 USR PLUS. Respondentii il prefera pe Ciolos lui Barna, pentru cursa de la Cotroceni, in vreme ce Alianta si-a…

- La trei saptamani dupa ce Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la trei ani si sase luni de inchisoare intr-un dosar de abuz in serviciu, o parte dintre sustinatorii sai organizeaza pe Facebook un protest la Cotroceni impotriva lui Klaus Iohannis si cer eliberarea fostului sef PSD.

- Arestarea lui Liviu Dragnea a creat haos și dezbinare in PSD, iar in momentul de fața luptele interne sunt atat de crancene, incat sunt șanse foarte mari ca cel care va candida la prezidențiale sa nu intre in turul trei. Mai multe nume au fost deja luate in calcul, insa nu exista unanimitate cand…

- Liviu Dragnea a spus, inainte de a pleca in pușcarie, ca Gabriela Firea sau Calin Popescu Tariceanu sa fie candidatul coaliției PSD - ALDE la prezidențiale. Firea a refuzat, iar Viorica Dancila a anunțat ca totul se va decide in CEX-ul partidului. ”Nu vreau ca decizia sa o ia președintele partidului,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca voteaza la referendumul pe justiție inițiat de președintele Klaus Iohannis. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat declarația. ”Eu susțin...

- In mai putin de trei ore, Klaus Iohannis ar putea anunta ce anume a hotarat in privinta celor trei propuneri pe care social-democratii le-au formulat, in cadrul aceleiasi sedinte a Comitetului executiv in care au votat in favoarea retragerii sprijinului politic pentru Tudorel Toader, ministrul -inre…