- Michael Schumacher, septuplul campion mondial de Formula 1, a fost internat intr-un spital de la Paris pentru un tratament secret, anunta presa din Franta. Fostul sportiv va beneficia de o terapie cu celule stem care sunt injectate pentru a evita inflamarea organelor interne.

- Oana Roman a ajuns de urgenta la spital, noaptea trecuta. Vedeta a crezut ca este ceva trecator, dar nu a mai rezistat. A parasit in graba botezul fiicei lui Tavi Clonda si a Gabrielei Cristea.

- Oana Roman s-a aflat printre invitații prezenți la botezul fetiței lui Tavi Clonda și Gabriela Cristea, organizat vineri seara la un restaurant din nordul Capitalei. Insa, atunci cand a ajuns la locație, vedeta a avut parte de un șoc, așa ca a povestit totul pe contul de socializare. „V-am Spus ca nu…

- Victoria, fetita cea mare a cuplului, a inghitit apa din mare si a facut enterocolita. Astfel ca parintii acesteia au fost nevoiti sa ii faca o vizita doctorului. "A facut o enterocolita, am fost ieri cu ea la doamna doctor si e ok... In sensul cat poate sa fie de ok. Azi trebuia sa dam analizele,…

- Oana Roman a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o imagine, in care apare alaturi de soțul ei, Marius Elisei. Vedeta a anunțat ca sunt pregatiți de nunta, cel mai probabil de cea a lui Tavi și Gabriela Cristea, care se vor cununa religios astazi. Oana Roman a atras admirația…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba precizeaza ca cetateanul francez care s-a electrocutat joi seara dupa ce s-a urcat pe un vagon din gara Aiud nu a decedat, dar se afla in stare critica. https://jurnalul.antena3.ro/stiri/locale/un-tanar-francez-a-venit-la-un-simpozion-in-romania-dar-la-plecare-a-dorit-sa-faca-un-selfie-deosebit-gestul-l-a-adus-in-stare-critica-la-spital-816964.html?utm_source=romaniatv.net&utm_medium=referral&utm_campaign=RTV%20Home%20page

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda parcurg o noua etapa in viața lor de parinți. Cei doi au ajuns la medic cu micuțele Victoria și Iris și au impartașit totul cu internauții care ii urmaresc in mediul online.

- Președintele Tunisiei, Beji Caid Essebsi, in varsta de 92 de ani, a fost internat joi intr-un spital militar din capitala țarii dupa ce a suferit „o criza severa", a anunțat Administrația Prezidențiala, informeaza Reuters. Potrivit comunicatului, președintele este „grav bolnav". Momentan,…