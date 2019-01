Stiri pe aceeasi tema

- Termenul in care Ministerul Apararii trebuie sa anunte un castigator al licitatiei pentru achizitia celor patru corvete multifunctionale destinate Marinei Militare Romane, procedura pregatita inca din vara anului trecut, prin redactarea actului normativ, dar nefinalizata nici astazi, a fost din nou…

- Achizitia corvetelor multirol Procedura pentru achizitia corvetelor multirol este în termen, a declarat marti ministrul apararii nationale, Gabriel Les. Dupa ce a fost audiat în comisia de specialitate din Senat, el a precizat ca achizitia se afla, în acest moment,…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, sustine ca firma care va livra cele patru corvete militare, in valoare de 1,6 miliarde de euro, va fi anuntata pana cel tarziu la 12 ianuarie. El a declarat, luni seara, intr-o emisiune la postul de televiziune B1, ca ofertele companiilor interesate de producerea de…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, a anunțat ca ofertele companiilor interesate de producerea de corvete vor fi analizate de o comisie constituita la nivelul Departamentul pentru armament, dupa cum relateaza defenseromania.ro. Ministrul a anunțat și data exacta cand vom cunoaște firma constructoare,…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a anuntat, luni seara, referitor la procedura achizitiei celor patru corvete multifunctionale destinate Marinei Militare Romane, ca termenul limita pentru o decizie privind licitatia este 12 ianuarie.

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, referitor la achiziția celor patru corvete pentru dotarea Forțelor Navale Romane, ca procedura se afla in faza de auditare din partea Departamentului de Armament și ca la nivelul Ministerului se va lua o decizie in momentul in care se va emite un raport complet, informeaza ZF."In…

- Gabriel Les a participat miercuri la conferinta „Apararea si securitatea Europei si in zona Marii Negre - Marea Britanie, Romania si BREXIT”. El nu a dorit sa faca declaratii, insa, la final, a afirmat ca procedura de achizitionare a corvetelor este „inca in termen”. „Procedura este auditata…

- MApN, prin Departamentul pentru armamente, a initiat pe data de 1 martie 2018 procedura specifica de achizitie aferenta programului de inzestrare esential „Corveta multifunctionala”, avand ca obiectiv atribuirea unui acord-cadru destinat achizitiei a patru corvete si a suportului logistic initial…