- Furtuna Miguel, care a lovit vineri vestul Frantei, a facut o victima la Paris - un barbat grav ranit de un stalp de iluminat stradal care a cazut peste el dupa prabusirea unui copac, au anuntat pompierii, relateaza AFP. "Din cauza furtunii, un copac a cazut peste un stalp de iluminat in piata Bataille-de-Stalingrad,…

- Alcoolul face victime la Viseu de Sus! Un barbat de 41 de ani s-a ranit grav dupa ce a cazut cu bicicleta Pe doua, pe patru roti sau…pe jos, alcoolul reprezinta un factor de risc. In acest week-end un biciclist, in stare de ebrietate, a ajuns la spital. Sambata, 18 mai, politistii au fost sesizati…

- Pericolul incendiului de la catedrala Notre-Dame din Paris a fost eliminat, dar inca nu se stie cum va rezista structura edificiului, a declarat marti dimineata Laurent Nunez, secretar de stat in Ministerul de Interne al Frantei, citat de AFP si Reuters. „La ora 08:00 (06:00 GMT, 09:00 ora Romaniei)…

- Un incediu de proportii a izbucnit la catedrala Notre-Dame din Paris luni dupa amiaza. Acoperisul cladirii a fost distrus si s-a prabusit. Nu au fost victime. ”Notre-Dame in flacari. Emoții in toata țara. Ma gandesc la toți catolicii și la toți francezii. Ca toți compatrioții noștri, sunt trist in seara…

- Thibaud Binetruy, care locuiește la Paris, a declarat pentru CNN ce a simțit atunci cand turla centrala a Catedralei Notre Dame s-a parbușit sub privirile ingrozite ale lui și ale miilor de oameni care asistau neputincioși la distrugerea unui simbol al credinței și al Franței!

- Un sofer a fost ranit in urma unui accident rutier produs in Lumina, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, in jurul orelor 14.15, un barbat 21 de ani a condus un autoturism pe strada 22 decembrie din localitatea Lumina dinspre strada Eroilor, iar la intersectie cu strada Pelicanului nu a respectat…