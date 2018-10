Funeralii emoționante la înmormântarea Viktoriei Marinova Purtand flori si coroane, oficiali si simpli localnici si-au prezentat condoleantele parintilor victimei intr-o biserica din centrul orasului Ruse. Corpul Viktoriei Marinova (30 de ani), jurnalista la postul local TVN Ruse, a fost descoperit pe 6 octombrie intr-un parc din Ruse, aproape de malul Dunarii. Autopsia a relevat ca femeia fusese violata si batuta. Crima din Ruse, val de revolta in Europa Aceasta crima - a treia careia ii cade victima un jurnalist in Europa in ultimele 12 luni, dupa asasinarea jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia in octombrie 2017 si a ziaristului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

