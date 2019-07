Stiri pe aceeasi tema

- Franța a cazut de acord pentru a o susține pe Laura Codruța Kovesi, fosta șefa a DNA din Romania, la funcția de procuror șef european, in ciuda faptului ca are un candidat propriu, relateaza marți seara Financial Times. Cotidianul Financial Times relateaza, citand surse franceze și romanești, ca decizia…

- Europarlamentarul PSD Carmen Avram a primit susținerea lui Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, legat de mandatul din cadrul Comisiei Agri, spunand ca aliați ii vor fi cei doi liberali din comisie. Atat Carmen Avram, cat și Rareș Bogdan i-au criticat, intr-o intervenție la Antena 3, pe președintele Franței…

- Simina Tanasescu a fost nominalizata la Curtea Constituționala din partea președintelui Klaus Iohannis, iar marți, 11 iunie 2019, a avut loc ceremonia de investitura. Analistul politic Bogdan Chirieac a facut cateva precizari referitoare la aceasta situație: ”Doamna Simina Tanasescu se bucura…

- "Puterea nu mai este in mediul politic in randul celor democratic alesi. Romania se intoarce la epoca catuselor. Despre ce vorbim? S-a dat o decizie politica in cazul Dragnea. Sunt absurde si procesul si sentinta. Orice incercare a doamnei Dancila, acum, de a salva Guvernul se loveste tot de o decizie…

- ”Am spus-o si public: o sustin (pe Laura Codruta Kovesi - n.r.), pentru ca am vazut competenta sa, care a fost dovedita, nu eu am masurat-o. Ea a fost masurata inclusiv de comisia de selectie pentru postul de procuror-sef european. A fost evaluata impreuna cu ceilalti” contracandidati, a afirmat…