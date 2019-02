Stiri pe aceeasi tema

- Doinița Oancea, actrița care o interpreteaza pe Tanța in “Fructul Oprit” de la Antena 1, și-a sarbatorit recent aniversarea printr-o tripla petrecere. Urarile au inceput inca de la miezul nopții, cand prietenii i-au organizat o petrecere surpriza, au continuat pe platourile de filmare ale serialului,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, vineri, ca paisprezece persoane au murit pana acum din cauza gripei, cel mai recet caz fiind al uni barbat din Bucuresti care avea si alte afectiuni medicale, Pintea spunand ca „suntem la un pas de epidemie”, avand in vedere numarul foarte mare de cazuri…

- Denise Rifai i-a raspuns printr-un comentariu acid lui Mircea Badea, dupa ce acesta a postat pe pagina sa de Facebook, un colaj foto cu intentia de a o jigni pe realizatoarea de la Realitatea TV. Rifai aminteste in postare si despre intalnirea dintre cei doi la un mall din Capitala. Iata ce a scris…

- Gerul a pus stapanire pe Romania, in noaptea de sambata spre duminica. In București au fost -15 grade spre dimineața, chiar și mai frig in alte regiuni ale țarii. Meteorologii au inregistrat temperaturile minime ale acestui sezon iar vremea nu se va schimba prea mult in urmatoarea perioada. S-au inregistrat…

- ''Eu vad inca un episod din multiplele episoade de harțuire pe care o vedem sub diferite forme și de agresiune verbala. Am vazut și putem sa ii luam la rand: Daniel Barbu, Maria Grapini, președintele Curții Constituționale, etc, care sunt ținte ale unor acțiuni de harțuire verbala, care, probabil,…

- O a doua maternitate a fost inchisa de urgenta, in Capitala, pentru lucrari de igenizare, scrie Antena3.ro. Este vorba de materinitatea Spitalului Elias. Decizia a venit dupa ce in urma cu cateva zile a fost inchisa si maternitatea Giulesti, unde 15 bebelusi au fost infestati cu stafilococul auriu.Din…

- Ioana Blaj si Michaela Prosan, actrițe in serialul ”Fructul Oprit”, de la Antena 1, au venit la ”Prietenii de la 11” și au vorbit despre ce se intampla in spatele platourilor de filmare.