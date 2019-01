Stiri pe aceeasi tema

- “Vestele galbene” s-au mobilizat, sambata, pentru a opta oara in ultimele luni, pentru a protesta fata de politica fiscala si sociala a guvernului francez. La manifestatii au participat 50.000 de francezi, ceea ce este echivalentul a“putin mai mult de o persoana pe comuna”, conform ministrului de…

- Guvernul de la Paris a confirmat luni ca suspecteaza ingerinte externe menite sa strice imaginea Frantei prin exagerarea pe retelele de socializare a impactului protestelor organizate de ''vestele galbene'', transmite agentia EFE.

- Zeci de mii de oameni au participat, in week-end, la manifestațiile antiguvernamentale care au avut loc pe strazile din Paris. Unul dintre incidentele petrecute in timpul protestelor violente a ajuns viral pe internet. Autoritațile franceze au fost criticate dupa ce un clip filmat in timpul protestelor…

- Banca Centrala a Frantei si-a redus luni la jumatate, de la 0,4% la 0,2%, estimarile privind ritmul de crestere inregistrat de Produsul Intern Brut al Frantei in trimestrul patru, ca urmare a impactului manifestatiilor 'vestelor galbene' asupra majoritatii sectoarelor economiei, informeaza AFP.…

- O femeie de 80 de ani, din Marsilia, a murit dupa ce a fost lovita de un proiectil cu gaz lacrimogen care a intrat pe fereastra casei sale. Incidentul a avut loc in timpul protestelor vestelor galbene si a ridicat la 4 numarul celor care si au pierdut viata de la inceperea violentelor. In acelasi timp,…

- Un discurs ce urma sa fie rostit marti in Parlamentul francez de catre presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a fost anulat pentru a 'acorda prioritate' unei audieri privind protestele 'Vestelor galbene' organizate pe teritoriul Frantei in ultimele saptamani, informeaza luni site-ul…

- Emmanuel Macron a declarat sambata ca nu va accepta niciodata violenta care a explodat sambata la Paris in cursul unei manifestatii a "Vestelor galbene", intrucat aceasta "nu are nimic de a face cu exprimarea unei furii legitime", relateaza AFP. "Nicio cauza nu justifica ca fortele de ordine sa fie…

- Anuntat de mai multa vreme, protestul impotriva scumpirii carburantilor s-a desfasurat aseara la Paris si in toata Franta. Miscarea „Vestele galbene” s-a cristalizat prin intermediul retelelor sociale, fara ca pentru mobilizarea oamenilor sa intervina sindicatele sau partidele politice. Grupuri de manifestanti…