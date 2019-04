Franța vrea să taxeze giganții online ''Suntem decisi sa punem in aplicare o taxa asupra celor mai mari intreprinderi din mediul online pentru a aduce mai multa justitie si eficacitate in sistemul fiscal international'', a spus Bruno Le Maire, reactionand astfel la declaratiile facute joi de secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo. ''Toate tarile isi iau in mod liber si suveran deciziile in materie fiscala'', a adaugat oficialul francez la sosirea la o reuniune informala a ministrilor de finante din zona euro, organizata la Bucuresti. Mike Pompeo i-a solicitat joi Frantei sa nu adopte o 'taxa Gafa', care in opinia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Uniunea Europeana s-au nascut 5,075 milioane de bebelusi in 2017, comparativ cu 5,148 milioane in 2016, arata datele publicate ieri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres. In 2017, rata totala a fertilitatii in UE (numarul mediu de copii nascuti de o femeie) s-a situat la…

- Sute de oportunitati si oferte de munca permanente sau cu durata temporara in Spitale Publice sau Clinici Private pentru: Medici (toate gradele si specialitatile) Medici Rezidenti Medici Stomatologi Asistentele Medicale (toate specialitatile) Infirmieri Fizioterapeuti Farmacistii Moase Studenti Medicina…

- Clasamentul este competat de Danemarca - 24-, Suedia – 22-. Italia – 20-, Spania – 19-, Marea Britanie – 18-, Germania – 17-, Grecia – 16- si Lituania – 16-. Din punct de vedere al cantitatilor de energie produse, topul este condus de Germania - 212 GWh, urmata de Italia - 148 GWh, Marea Britanie -…

- Energia eoliana a asigurat sambata 27% (49 GWh) din enegia electrica consumata in Romania, ceea ce ne situaza pe locul 2 in Europa, dupa Irlanda, unde turbinele eoliene au asigurat 47% din consum, coform datelor Wind Europe, potrivit mediafax.Citește și: Traian Basescu, reacție dura la adresa…

- 1.000 de locuri de munca in strainatate pentru romani! Cele mai multe job-uri sunt in Spania, Portugalia, Marea Britanie și Olanda. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 974 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: – Spania – 204 locuri de munca:…

- 1.790 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.790 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza – Spania – 1.004 locuri de munca: 800 muncitor necalificat in agricultura – cules capșuni, 200 agricultor,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.790 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania - 1.004 locuri de munca: 800 muncitor necalificat in agricultura - cules capsuni, 200 agricultor, 4 tehnician; Portugalia - 200 locuri de munca: 200 muncitor…

- Peste 1.500 de locuri de munca pentru romani in strainatate! Sute de posturi pentru oameni fara calificare. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.568 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: – Spania – 1.007 locuri de munca: 800 muncitor necalificat…