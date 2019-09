Stiri pe aceeasi tema

- Franta a anuntat ca va bloca dezvoltarea monedei digitale Libra de la Facebook in Europa deoarece ameninta "suveranitatea monetara" a guvernelor, transmite BBC. Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, a declarat ca Libra prezinta riscuri financiare si s-ar putea inregistra abuzuri din…

- In luna iunie a acestui an, Facebook a anuntat ca intentioneaza sa introduca o noua criptomoneda, denumita Libra, in cadrul strategiei sale de a se extinde pe segmentul platilor digitale. Facebook sustine ca Libra va fi sustinuta de active reale, precum depozite bancare si obligatiuni guvernamentale,…

- Ministrul francez al agriculturii, Didier Guillaume, a calificat drept "total tâmpita" ideea ca SUA sa impuna taxe pentru vinurile franțuzești, dupa inițiativa Parisului de a taxa marile companii americane de tehnologie, idee exprimata recent de președintele american Donald Trump, relateaza…

- Ministrul francez al Economiei si Finantelor, Bruno Le Maire, a subliniat miercuri ca Libra, criptomoneda Facebook, nu indeplineste cerintele pentru a putea fi lansata si a reafirmat faptul ca se va opune ca o...

- „Nu putem sa acceptam vreo moneda de schimb cu acelasi tip de puterea ca a celor suverane. Este nevoie de reglementare si, momentan, Libra nu indeplineste cerintele”, a declarat presei, la inceperea reuniunii cu omologii din G-7, Bruno Le Maire, ministrul Economiei din Franta. El a subliniat ca in…

- Ministrii de Finante din grupul statelor puternic industrializate (G7) se vor reuni miercuri si joi în apropierea Parisului, pe fondul tensiunilor franco-americane provocate de taxarea gigantilor din domeniul Internetului, dar si pentru a vorbi despre proiectul de moneda virtuala Libra al Facebook,…

- Oficial, obiectivul reuniunii de la Chantilly, la nord de Paris, organizata sub titlul 'sa facem capitalismul mai echitabil', este acela de a 'deschide calea intre cele mai puternice sapte economii ale plantei pentru reducerea inegalitatilor si pentru o justitie fiscala', a explicat o sursa diplomatica…