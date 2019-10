Franta a anuntat luni ca pregateste masuri pentru a asigura siguranta armatei si a personalului civil francez in nord-estul Siriei in timp ce SUA incep sa-si retraga fortele din zona in urma unei ofensive turce impotriva militiilor kurde, relateaza Reuters. ''Se vor lua masuri in urmatoarele ore pentru a asigura siguranta personalului militar si civil francez prezent in zona in cadrul coalitiei internationale de lupta impotriva Statului Islamic si al operatiunii umanitare'', a anuntat presedintia franceza intr-un comunicat dupa o reuniune de urgenta a cabinetului, fara a da detalii…