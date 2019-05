Simona Halep a pierdut finala de la Madrid, ratand sansa de a reveni pe primul loc in lume

Simona Halep 27 de ani, 3 WTA si Kiki Bertens 27 de ani, 7 WTA s au intalnit in aceasta seara in finala turneului de la Madrid.In cazul victoriei, constanteanca urma sa revina de luni pe primul loc in ierarhia mondiala.… [citeste mai departe]