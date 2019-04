Premierul britanic Theresa May trebuie sa prezinte o cale clara si credibila pentru iesirea din situatia tulbure ce invaluie iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana pentru ca Franta sa accepte o amanare a Brexit-ului, a declarat marti ministrul francez de finante Bruno Le Maire, citat de agentia Reuters.



''Este nevoie de claritate privind motivul amanarii si cum va facilita el in cele din urma un acord'', a declarat Le Maire la televiziunea FranceInfo.



Intrebat daca este inevitabil un Brexit fara acord, daca premierul May nu reuseste, Le Maire a raspuns:…