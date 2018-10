Franţa: Cod roşu de vreme severă. Primele victime O persoana a decedat, iar alte doua au fost date disparute luni in urma ploilor violente care au afectat departamentul Aude din sudul Frantei, unde autoritatile au emis un cod rosu de vreme severa, a declarat prefectul local pentru postul BFM TV, citat de AFP O femeie ''a fost luata de ape in Villardebelle'', iar alte doua persoane sunt date disparute, a precizat Alain Thirion. Potrivit bilantului, o persoana a fost ranita in urma prabusirii unei locuinte, a adaugat prefectul francez. O avertizare de cod rosu a fost emisa pentru Aude in dimineata zilei de luni ca urmare a ploilor abundente… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franta ca Centrul de Meteorologie local a emis cod portocaliu de inundatii si ploi abundente pentru departamentele din sudul tarii. Avertizarea este valabila pana joi, in zonele Bouches-du-Rhone,…

- Circa 200 de persoane si-au pierdut viata si peste 285.000 au ramas fara adapost in urma inundatiilor masive care au afectat Nigeria, a informat joi Agentia Nationala pentru Managementul Situatiilor de Urgenta (NEMA), citata de DPA. Ploile puternice inregistrate din august in aceasta tara…

- Australianul Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep (26 de ani, locul 1 WTA) a postat pe Twitter o fotografie cu un cadou primit din partea firmei de echipament sportiv Nike. Darren Cahill a primit doua perechi de pantofi de sport inscripționate cu “Simo”, prescurtarea numelui liderului WTA. Primele…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca, in conformitate cu datele puse la dispoziție de autoritațile locale, in perioada 31 iulie 2018 – 5 august 2018, sudul Franței (Departamentele Var, Alpes-Maritimes,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca, in conformitate cu datele puse la dispozitie de autoritatile locale, pana pe 5 august, sudul Frantei (departamentele Var, Alpes-Maritimes, Haute-Corse, Vaucluse,…

- Autoritațile locale din Franta au anuntat ca, pana pe 5 august, sudul Franței (Departamentele Var, Alpes-Maritimes, Haute-Corse, Vaucluse, Bouches-du-Rhone, Gard, Herault, Pyrenees Orientales, Aude, Tarn și Aveyron), se confrunta cu cod portocaliu de canicula (temperaturi care pot atinge 40-42 grade…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams considera ca testele antidoping nu sunt aleatorii si ca este victima unei discriminari."Si a venit momentul pentru controlul antidoping ''aleatoriu'' si o controlam doar pe Serena. Dintre toate jucatoarele, s-a dovedit ca eu sunt cel mai des testata.…

- Aproape 90 de candidati inscrisi, in Teleorman, la examenul de definitivare in invatamant in Eveniment / on 19/07/2018 at 14:43 / 89 de candidati din judet au sustinut, miercuri, 18 iulie proba scrisa a examenului national de definitivare in invatamant. Rezultatele finale vor fi afisate pe 27 iulie,…