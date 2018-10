Stiri pe aceeasi tema

- ”Pe 3 - 4 noiembrie protestam in Piața Victoriei. "Europa te iubim, pe Viorica n-o halim" ”, a scris Cristian Mihai Dide pe Facebook. Prim-ministrul Viorica Dancila l-a rugat, miercuri, pe prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, sa aiba incredere in respectarea statului…

- Fostul negociator sef al României cu UE, Vasile Puscas, a declarat ca politicienii români ar trebui sa se trezeasca și sa nu vorbeasca despre RoExit. ”A fost în discutie subiectul România în UE, or aderarea la UE a fost un deziderat…

- Fostul premier al Finlandei, Alexander Stubb, si-a anuntat marti candidatura la presedintia Comisiei Europene, scrie Reuters.Stubb a afirmat intr-o scrisoare trimisa membrilor Partidului Popular European, din care face parte, ca este „un pro-european declarat” care a decis sa apere valorile…

- Stubb a afirmat intr-o scrisoare trimisa membrilor Partidului Popular European, din care face parte, ca este „un pro-european declarat" care a decis sa apere valorile europene si sa impinga Europa sa umple un vid de putere lasat de „marginalizarea voluntara" a SUA si a Marii Britanii din politicile…

- "A fost in discutie subiectul Romania in UE, or aderarea la UE a fost un deziderat al cetatenilor Romaniei si nu doar un scop utilitarist si mercantil al liderilor politici din Romania. Ar fi cazul ca acum, in UE, liderii politici romani sa se straduiasca sa gaseasca solutii pentru binele tuturor…

- Fostul premier al Ucrainei, liderul Partidului Batikivscina, Iulia Timosenko, ar fi putut obtine 17,8% din voturi si ar fi devenit lider in preferintele alegatorilor, daca in luna august s-ar fi desfasurat alegeri prezidentiale in Ucraina, arata rezultatele unui sondaj de opinie desfasurat de Fundatia…

- Cancelarul Angela Merkel doreste ca un german sa fie urmatorul presedinte al Comisiei Europene anul viitor, renuntand pentru aceasta la pretentiile asupra Bancii Centrale Europene (BCE), a afirmat miercuri jurnalul de afaceri Handelsblatt, transmite AFP. "Cea mai mare prioritate pentru (cancelarul Angela)…

- Uniunea Europeana va oferi guvernelor statelor membre cate 6.000 de euro pentru fiecare imigrant pe care il preiau de pe vasele din Mediterana, potrivit Financial Times. Comisia Europeana va publica marti propuneri de stopare a valului de imigranti in Europa. Intre acestea se numara sprijinirea statelor…