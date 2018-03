Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Goaga la Salonul Auto de la Geneva (foto: blog.audi.de) Regizorul roman Andrei Goaga este caștigatorul concursului de film #RevealTheA6. Echipa din Romania coordonata de acesta a reușit sa caștige, pe 9 martie a.c., competiția care a desemnat clipul de prezentare a noului model Audi A6 sedan,…

- Renault va lansa in 2022 servicii de mobilitate care au la baza autovehicule electrice, iar apoi electrice si autonome. Primele teste vor incepe in Paris la jumatatea lui 2018, cu cateva masini Renault Zoe Z.E., iar din 2022 serviciul va depasi stadiul de proiect pilot si va fi disponibil publicului.…

- Noul Volkswagen Touareg - a treia generatie - a fost confirmat pentru editia 2018 a Salonului International Auto de la Bucuresti (SIAB), aceasta fiind prima premiera importanta anuntata pentru evenimentul care se tine la Romexpo in perioada 23 Martie-1 Aprilie. Masina va fi dezvaluita simultan la Salonul…

- vezi prezentarea Salonul Auto de la Geneva 2018 a adus pe scena cateva modele imbunatatite care joaca un rol important in industria automobilelor la nivel global, avand comenzi de cateva sute de mii de unitati. Wall-Street va prezinta 10 dintre aceste masini noi, enumerate dupa numarul de comenzi…

- Skoda prezinta modelul Skoda Fabia facelift la Salonul Auto de la Geneva din 2018. Producatorul auto ceh si-a actualizat modelul sau de succes din segmentul automobilelor compacte cu detalii noi de design si numeroase inovatii tehnice.

- Inca un automobil interesant care a fost aratat la Salonul Auto de la Geneva nu este facut de vreo companie renumita la nivel global, ci de legendarul producator britanic David Brown Automotive.

- Compania daneza Zenvo Automotive A/S a prezentat la Salonul Auto de la Geneva un nou supercar numit TSR-S. Automobilul este mai degraba o versiune omologata pentru circulatia pe drumurile publice si imbunatatita a modelului TSR, un prototip facut doar pentru circuite.

- Printre toate noutatile de serie, prezentate de Hyundai la Salonul Auto de la Geneva, compania sud-coreeana a dezvaluit pe neasteptate un concept spectaculos numit Le Fil Rouge (din franceza „Firul Rosu").

- Britanicii de la Aston Martin, mai exact sub brandul sau care se ocupa de productia masinilor ultra exclusive si de lux, a adus la Salonul Auto de la Geneva conceptul unui potential model de serie.

- Tehnica s-a intalnit cu ideile SF la Salonul Auto de la Geneva, unde mai mulți producatori au prezentat concepte de mașini ale viitorului. Cei mai ingenioși s-au dovedit a fi cei de la Audi, care au creat impreuna cu Airbus primul taxi zburator.

- Pe langa cele mai noi modele de serie, precum este Audi A6 C8, producatorul din Ingolstadt a prezentat la Salonul Auto de la Geneva prototipul pre-serie al primului sau SUV electric numit e-tron.

- Noul producator de electromobile LVCHI, prezentat in China la inceputul acestui an, alaturi de ambitiile sale mari, a venit la Salonul Auto de la Geneva cu o masina noua, a doua din cele opt pe care doreste sa le lanseze pana in 2021.

- Lexus gazduiește debutul mondial al noului UX la Salonul Auto de la Geneva, un crossover spiritual, conceput in mod expres pentru exploratorul urban modern care cauta un stil de viața de lux, proaspat, contemporan și dinamic.

- Surpriza neasteptata la Salonul Auto de la Geneva. Printre standurile marilor producatori am intalnit un exemplar Tesla Model 3, cel mai accesibil electromobil al companiei fondate de Elon Musk si unul sau poate cel mai ieftin de pe piata.

- Ai in plus vreo trei milioane de euro si vrei pe toti sa-i cheltui pe o singura masina in loc de cateva zeci? Atunci afla ca exista un astfel de automobil si a fost prezentat in premiera la Salonul Auto de la Geneva.

- Calatoria Road to World Car continua cu anunțul celor mai bune trei modele de masini, finaliste in șase categorii de premiere a concursului „Masina anului 2018 in lume" (World Car of the Year). Evenimentul a avut loc la Salonul Auto de la Geneva.

- Mazda si-a adus practic toata armata de masini din gama actuala in standul sau de la Salonul Auto de la Geneva. In centrul atentiei insa este premiera europeana a modelelor actualizate Mazda6 Tourer si Mazda6 Saloon (sedan).

- O noua editie a Salonului Auto de la Geneva, un nou model prezentat de Ferrari. Italienii din Maranello au dezvaluit in premiera publica noul Ferrari 488 Pista, al doilea cel mai puternic model din gama actuala care poate fi cumparat, dupa 812 Superfast.

- ​Rimac, companie croata cunoscuta pentru conceptele sale super-rapide, a prezentat la Salonul Auto de la Geneva o masina 100% electrica ce ajunge in 1,85 secunde de la 0, la 100 km/h si poate atinge 412 km/h. Compania vrea sa construiasca 150 de exemplare din masina care va costa cel putin 1,5 milioane…

- Clientii E.ON din Danemarca primesc acasa o statie de incarcare pentru masini electrice si o rata fixa ​​de energie pentru a-si incarca vehiculul, in baza unu parteneriat dintre compania de energie si producatorul auto Nissan, program care va fi extins si in alte tari europene. …

- Premiera mondiala la standul companiei BMW de la Salonul Auto de la Geneva. Noul BMW Concept M8 Gran Coupe este un studiu care ofera o perspectiva de viitor asupra variantei celei mai atragatoare și exotice a noului BMW Seria 8.

- De cat timp se intampla sa vizitam saloane auto internationale, de atat timp observam de fiecare data unul si acelasi fenomen care iata ca nu a lipsit nici de la Salonul Auto de la Geneva din acest an.

- Incepand de joi, masini parca desprinse din visurile automobilistilor vor putea fi vazute la Salonul Auto de la Geneva, organizat la centrul Palexpo si deschis publicului intre 8 si 18 martie 2018.

- McLaren Senna GTR Concept a debutat in cadrul Salonului Auto de la Geneva. Britanicii anunța astfel un nou model destinat exclusiv circuitului. Doar 75 de exemplare vor fi asamblate manual in cadrul fabricii din Woking.

- Gen 2, cea de-a a doua generatie de monoposturi electrice, a fost prezentat oficial la Salonul Auto de la Geneva. Astfel, designul noului monopost este unul modern ce corespunde tendintelor actuale iar cea mai importanta schimbare de natura tehnica este legata de baterii.

- Noua generație Auris a fost lansata de Toyota astazi la Salonul Auto de la Geneva. Modelul japonez nu mai ofera versiuni diesel, dar vine cu doua variante hibride: una dedicata șoferilor eco, cealalta șoferilor cu aplecari sportive.

- Toyota nu va mai avea pana la final de an masini diesel in oferta sa europeana, insa va pastra versiuni diesel pentru vehiculele comerciale, a anuntat seful marcii pentru Europa, la Salonul Auto de la Geneva. Toyota este, din toate companiile auto mari, cel mai putin afectata de "cruciada" impotriva…

- Cea de-a 88-a ediție a Salonului Auto Internațional de la Geneva iși va deschide porțile pentru publicul larg incepand cu data de 8 martie si va dura pana la 18 martie 2018 inclusiv. Echipa AutoBlog.MD se afla deja pe loc si va incepe din ziua de maine relatari de la cat mai multe standuri posibile.

- Fiat a anunțat ca Salonul Auto de la Geneva din acest an va fi gazda pentru o noua ediție speciala a modelului 500. Versiunea Collezione vrea sa marcheze istoria și longevitatea micuțului model.

- Mitsubishi a incercat piata europeana cu mai multe modele pe mai multe segmente, insa de departe cel mai apreciat model al sau a ramas Pajero. Desigur, Outlander sau L200 au fost de asemenea apreciate, insa constructorul nipon a avut nevoie de un model de volum care sa se plieze pe cerintele pietei.…

- Francezii vin la salonul auto de la Geneva cu Noul 508 un sedan agresiv si robust, si cu doua variante ale lui Rifter: unul pregatit sa se descurce in jungla urbana si unul pentru iesiri in natura.

- Jeep a pregatit un stand generos pentru Salonul Auto de la Geneva. Fanii constructorului american vor putea admira noul Wrangler, versiunea revizuita a lui Cherokee și versiunile Grand Cherokee Trackhawk și Grand Cherokee S. Divizia Mopar expune și ea cateva ediții speciale.

- Honda va dezvalui versiunea europeana a noului CR-V la Salonul Auto de la Geneva din 2018 si se intampla acest lucru la peste 15 luni de zile distanta de cand modelul a debutat in premiera in SUA.

- Brandul Alpine aduce la Salonul Auto de la Geneva doua versiuni ale coupe-ului A110. Acestea reprezinta doua personalitați distincte ale mașinii, dar nu vor putea fi comandate in Romania, acolo unde marca Alpine nu e inca prezenta pe piața.

- Skoda va prezenta in cadrul Salonului Auto de la Geneva noua versiunea de top a SUV-ului Kodiaq - Laurin&Klement. Linia de echipare L&K este denumita dupa fondatorii companiei - Laurin si Klement. Designul al acestui model se datoreaza, printre altele, grilei cromate a radiatorului, jantelor…

- Dupa lansarea modelelor 911 GT3 si 911 GT2 RS, Porsche prezinta cel de-al treilea GT sportiv de serie in mai putin de un an. Porsche va prezenta cel mai recent model construit in Weissach, la Salonul Auto de la Geneva - 911 GT3 RS.

- Kia Motors a dezvaluit noul Ceed, inainte de debutul mondial la Salonul International de la Geneva 2018. Aflat la cea de a treia generatie, noul Ceed - proiectat, dezvoltat si construit in Europa - iti propune sa consolideze prezenta Kia in segmentul compact european .

- Clientii care au avut ocazia sa il testeze si-au exprimat entuziasmul fata de designul iesit din tipare al primului SUV Coupe produs de marca japoneza, cutia automata, dotarile de siguranta si caracteristicile cool tech introduse o data cu noul model, inca extrem de rare in segment. Noul Mitsubishi…

- Fotocredit: Citroen Citroen a dezvaluit in aceasta dimineața cea de-a treia generație Berlingo, in versiunea dedicata pasagerilor. Noul model se dorește a fi "vehiculul recreațional absolut" - o mașina ce va putea acoperi pe deplin nevoile de calatorie ale tinerilor sau ale familiilor dinamice. Premiera…

- Pe langa noile Clasa G și Mercedes-AMG GT Coupe in patru uși, Mercedes-Benz va prezenta in cadrul Salonului Auto de la Geneva din acest an noile versiuni limuzina și estate (break) ale Clasei C, cu noi motorizari, atat pe benzina și motorina, dar și plug-in hibrid. Aflata in cel de-al cincilea an de…

- Pregatirile pentru Salonul Auto de la Geneva sunt in toi si de acest lucru se ocupa si britanicii de la McLaren. Pentru ca ultimul model al marcii, noul Senna, urmeaza sa debuteze in fata publicului larg acolo, reprezentantii companiei au decis sa-i dezvaluie caracteristicile dinamice.

- Renault va lansa o noua versiune a electricei Zoe la Salonul Auto de la Geneva din luna martie, motorul mașinii urmand sa primeasca 16 cai putere in plus, potrivit unor surse citate de publicația Autocar.

- Coupe-ul hibrid Polestar 1 va fi trimis intr-un turneu in jurul lumii pentru “consolidarea brandului”, incepand cu Salonul Auto de la Geneva din luna martie și pana la apariția pe piața in 2019.

- Hyundai se pregateste pentru a concura mai puternic cu brandurile europene pe segmentul SUV-urilor si va prezenta la inceputul lunii viitoare cea de-a patra generatie a SUV-ului Santa Fe. Noul model are o alura atletica completata de farurile cu forma fluida si de grila tip cascada, parte din noua…

- Standul Mazda va fi unul dintre cele mai aglomerate la cea de-a 88-a ediție a Salonului Auto Internațional de la Geneva. Acesta va include debutul mondial al modelului actualizat Mazda6 Tourer, debutul european al modelului Mazda6 Saloon facelift și doua vehicule conceptuale uimitoare – Mazda VISION…

- Standul Mazda va fi unul dintre cele mai aglomerate de la cel de-al 88-lea Salon Auto International de la Geneva, de luna viitoare. Va prezenta, in premiera mondiala, noua Mazda6 Combi, in premiera europeana noua Mazda6 Sedan si doua modele concept impresionante: Mazda VISION COUPE si Mazda KAI…

- Opel și-a anunțat absența de la Salonul Auto din Geneva, din luna martie, pe fondul presiunii facute de proprietarul PSA pentru reducerea costurilor, dar și pentru ca nu are mari noutați pregatite pentru acest an.

- Apropiații companiei Toyota spun ca noul Supra va fi expus in premiera in cadrul Salonului Auto de la Geneva. Aceleași surse afirma ca sportiva nipona o sa poate semnatura Gazoo Racing și o sa fie oferita in mai multe versiuni de putere, scrie automarket.ro.

