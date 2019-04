Stiri pe aceeasi tema

- Aproape un miliard de euro s-au adunat, in mai putin de 48 de ore, din donatiile facute la nivel global pentru restaurarea Catedralei Notre-Dame din Paris, in urma incendiului istoric ce a provocat un val de emotii in intreaga lume. Polemici nu au intarziat sa apara cu privire la sumele imense mobilizate…

- Notre Dame a ars luni seara sub privirile inlacrimate ale planetei intregi. In timp ce afara parizienii stranși in apropierea catedralei cantau in cor Ave Maria, un preot reușea sa salveze dintre flacari comorile Catedralei Notre Dame scrie digi24.ro.Este vorba despre Jean-Marc Fournier, capelanul…

- Un incendiu foarte puternic a izbucnit luni seara la celebra Catedrala Notre-Dame, din Paris, Franța. Cladirea a fost evacuata, insa pompierii sunt de depașiți de situație. Se cauta masuri care sa produca pagube minime.

- Fumul care se ridica deasupra celei mai cunoscute catedrale din Franta poate fi vazut de la cativa kilometri distanta. Nu este clara cauza incendiului, insa oficialii sustin ca ar putea avea legatura cu lucrarile de renovare. Anul trecut, Biserica Catolica din Franta a facut apel pentru…

- Un incendiu a izbucnit luni seara la Catedrala Notre-Dame din Paris, care a fost evacuata, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de site-ul cotidianului Le Figaro.„Incendiul a izbucnit la ora 18.50 (19.50, ora Romaniei) la o sursa a sistemului de incalzire al Catedralei…

- Ileana Lazariuc a postat o imagine in timp ce apare in trafic. Fotografia e foarte cuminte, iar mulți dintre fanii ei s-au grabit sa o complimenteze pentru felul in care arata. "Superba", "Atat de frumoasa", "Dumnezeule! Fara comentarii!", "Miss world, adevarata ediție", "Doamne, ce frumoasa…

- Un incendiu a izbucnit sambata dimineața, in centrul Capitalei. O cladire cu doua etaje a fost cuprinsa de flacari, iar echipajele de interventie au ajuns la fata locului. Din primele informatii, incendiul a izbucnit la mansarda blocului de locuinte de pe bulevardul Kogalniceanu din Bucuresti. O persoana…

- Mai mulți pompieri din Alba Iulia și Campeni au fost mobilizați, marți seara, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o locuința din localitatea Trampoiele. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu doua autospeciale, iar stația de pompieri Campeni intervine cu o autospeciala…