Costineștiul este sufocat de gunoaie și in 2019. Deși an de an presa locala și centrala a scris in mod repetat despre dezastrul din fosta stațiune a tineretului , nicio masura nu a fost luata pana in prezent. Turiștii, care sunt din ce in ce mai mulți de la an la an, sunt nevoiți sa iși intinda prosoapele printre plastice, chiștoace de țigara, știuleți de porumb sau cartoane. Insa, cu cat crește numarul vizitatorilor, cu atat crește și cantitatea de gunoi care impanzește stațiunea, noteaza G4Media . Mulți turiști nostalgici dupa stațiunea tineretului, faimoasa in anii 90`, au ajuns la capatul…