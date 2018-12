FOTO: Un autoturism circula haotic prin Iași. Polițiștii, chemați de un alt șofer Un barbat care se afla la volan in Iasi a fost intrecut joi seara de un alt autoturism care circula haotic. Barbatul a pus mana pe telefon si a sunat la Politie. Un echipaj a oprit masina in zona Garii. Agentii de la Rutiera au descoperit ca soferul, un barbat de 38 de ani din Holboca, era beat. Insa acesta a refuzat si sa sufle in fiola si sa fie dus la o unitate medicala pentru prelevarea de probe biologice. I-a fost intocmit dosar penal (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

