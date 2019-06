Stiri pe aceeasi tema

- Politistul Viorel Teaca are o reactie categorica, intr-o postare pe Facebook, in cazul Sorinei, fetita de 8 ani luata cu mascatii de la familia din Baia de Arama pentru a fi data familiei adoptive din SUA. Omul legii cere stoparea abuzului emotional de orice natura asupra copiilor si pedepsirea aspra…

- Cazul fetitei de 8 ani din Baia de Arama care a fost luata cu ajutorul procurorilor si a politistilor din locuinta asistentilor maternali pentru a fi predata familiei din SUA care a adoptat o a creat o adevarata isterie in mediul online. In aceasta situatie, premierul Viorica Dancila a solicitat efectuarea…

- O țara intreaga a fost șocata de cazul Sorinei, fetița de opt ani care a fost luasa pe sus, din casa parinteasca, la Baia de Arama. Sute de oameni revoltați au ieșit in strada, in miez de noapte, pentru a-și striga furia, dar și pentru a cere ca ceva sa se schimbe in cazul micuței.

- Premierul Viorica Dancila a revenit sambata dimineața cu o postare pe pagina sa oficiala de Facebook in care subliniaza ca persoanele care vor fi gasite vinovate in cazul fetiței de 8 ani din Baia de Arama care a fost luata cu mascații de acasa pentru a fi data spre adopție vor fi sancționate. Premierul…

- „Am cerut de urgența o ancheta in cazul Sorinei, in condiții de calm și stricta respectare a legii, precum și consiliere psihologica pentru copil. Integrarea fetiței intr-o familie și un camin in care sa creasca frumos inseamna normalitate și ar trebui sa fie prioritatea noastra absoluta. Cu…

- Peste 250 de localnici din satul Negoiesti si orasul Baia de Arama au iesit aseara, in strada in semn de protest fata de incuviintarea adoptiei fetitei de 8 ani de catre familia romano-americana din Statele Unite. Oamenii au condamnat modul in care minora a fost luata de la asistenta maternala care…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a reactionat pe Facebook la cazul intens mediatizat al copilei de 8 ani care a fost luata cu mascatii de la familia care a crescut-o de mica pentru a fi data familiei din SUA care a adoptat-o. Demnitarul crede ca este "evident pentru toata lumea" care a fost rolul Politiei…

- În Moldova sunt în total 669,6 mii de copii, adica fiecare a cincea persoana este în vârsta de pâna la 18 ani. Numarul copiilor nascuți în 2018 a fost în descreștere cu 4,3 la suta comparativ cu anul precedent. Catre sfârșitul anului 2018,…