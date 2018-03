Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor din planul urbanistic general actualizat, Bȃrladul are cod roșu la infrastructura rutiera și pietonala. Daca, in prezent, raportul debit-capacitate in intravilan, pe Bulevardul Republicii, este de 68%, iar pe Strada 1 Decembrie este de 46%, se estimeaza ca, pana in anul 2025, capacitatea…

- Fosta prezentatoare TV și actuala bloggerița Cristina Gheiceanu, care locuește in Elveția, a prezentat pe blogul sau o lista din opt puncte de ce in Moldova e mai bine decat in Elveția. Va propunem sa-i vedeți lista in articolul care urmeaza.

- Trecuta printr-un divort, Adriana Bahmuteanu si-a pus ambitia la incercare si a reusit sa slabeasca spectaculos, 20 de kg in doar 7 luni, iar acum nu mai are nicio retinere sa-si arate trupul.

- Nascuta in 1966, Elaine a fost instructor de aerobic timp de 10 ani, inainte sa intre in televiziune. A avut succes in anii 2000 intr-un serial de genul "soap-opera" - EastEnders -, unde a interpretat rolul lui Lynne Hobbs. Printre cele mai indragite vedete din UK, Lordan a cazut inca de pe atunci in…

- Municipiul Bistrița lanseaza concursul „TREASURE HUNT IN CENTRUL ISTORIC”. Concursul se desfasoara in Bistrita, in zona Centrului istoric, in perioada 1 – 31 martie 2018 inclusiv, in cadrul proiectului „RetaiLink”.

- Claudia Pavel a devenit protagonista unui scandal la ”Exatlon”, reality show-ul de la Kanal D, dupa ce a intrat in relatia dintre Catalin Cazacu si iubita sa! Saptamana trecuta a fost eliminata din show si a pierdut batalia pentru premiul in valoare de 100.000 de euro. Claudia Pavel este cantareata,…

- Madalina Ghenea este una dintre cele mai frumoase femei nu doar din Romania, ci și din lume. Prin urmare, nu este de mirare ca face victime printre barbații de pe tot globul. La o apariție publica recenta, frumoasa actrița a fost surprinsa imbracata intr-un fel care le da palpitații admiratorilor.

- O prezentatoare TV din Argentina si-a asigurat fesele cu doua milioane de peso, echivalentul a aproape o suta de mii de euro. Frumoasa argentiniana pe nume Sol Perez are 24 de ani si prezinta prognoza meteo.

- Regina Elisabeta a Marii Britanii a participat pentru prima data la Saptamana Modei de la Londra, luand prin surprindere pe toata lumea. Suverana a stat in primul rand alaturi de redactorul-sef al revistei americane „Vogue“, Anna Wintour, iar din imagini pare ca s-a bucurat sincer de show.

- În mod normal stralucește în lumina reflectoarelor pe la evenimentele de covorul roșu, însa Cate Blanchett, în vârsta de 48 de ani, se comporta ca un om normal în viața de zi cu zi.

- De la inceputul anului, Adriana Bahmuteanu s-a retras de pe micul ecran, invocand probleme de sanatate, dar decizia de a-si da demisia nu a tinut-o foarte mult. Adriana Bahmuteanu a revenit la Tv, de data aceasta in postura de invitata si a fost nevoita sa indure mojicii din partea unui alt invitat,…

- Un sofer a scapat ca prin minunea acului dupa ce camionul pe care il conducea a ajuns intr-un sant. Minune este ca soferul a scapat tefar si nevatamat in timp ce autovehiculul se afla intr-o stare groaznica.

- S-au luat la pumni în plina strada. Este isprava a doi șoferi din orașul Balți, care nu au încaput într-o intersecție. Martorii susțin ca incidentul a avut loc vineri, pe 19 ianuarie, pe strada 1 mai din Balți. Din imaginile video, postate pe o pagina de pe rețelele…

- Luna decembrie se afla în top 3 luni în care românii fac cele mai multe cumparaturi online. Pe primul loc se claseaza luna noiembrie, marcata de evenimentul Black Friday și luna martie, luna femeii. În total, în sistemul PayU, s-au realizat aproximativ 951.000 de tranzacții…

- Viorica Dancila, noul premier desemnat al României, a fost agresata pe strada de un rival politic, în urma cu câțiva ani. Acum, agresorul și victima sunt colegi de partid. În 2009, Viorica Dancila a fost abordata de primarul PD-L-ist Lucian Militaru, care i-a reproșat…

- Un tanar de 23 de ani, condamnat la o pedeapsa cu executare pentru furt, a fost identificat si retinut de politisti, fiind incarcerat ulterior in Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati pentru a-si ispasi pedeapsa.

- O femeie din comuna argeseana Babana a fost amendata de un politist de la Transporturi Feroviare pentru ca vindea leustean, sfecla si telina in piata fara sa aiba certificat de producator.

- Un barbat in varsta de 63 de ani a fost accidentat de o masina in timp ce traversa strada regulamentar, pe trecerea de pietoni. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, marti, in jurul orei 06.44, in timp ce conducea autoturismul pe strada Stefan cel Mare din municipiul Suceava, un tanar de 18 ani, ...

- Dupa ce a fost surprinsa cu celulita peste masura, Ashley Graham a invatat cum sa ascunda imperfectiunile. Cunoscuta ca si model "plus-size", bruneta s-a rusinat cand si-a vazut fundul imperfect si a facut o sedinta foto pentru a le da tuturor peste nas.

- Atacul terifiant al cainilor Amstaff a avut loc in cursul amiezii de ieri, pe strada Tanasescu, aproape de Podul de Piatra. Doua exemplare din cele trei detinute de Silvia Albu, o ieseanca in varsta de 60 de ani, au sarit gardul de plasa de fier al curtii si au atacat trei persoane aflate pe strada.…

- Jandarmi maramureseni s-au confruntat cu numeroase solicitari in ultimele 24 de ore. Acestia au aplicat numeroase sanctiuni pentru incalcarea legii. Cersetorii care au impanzit orasul in ultima perioada au fost ridicati de jandarmi . Pentru ca avea domiciliul in alte judete, acestia au fost trimisi…

- O portiune din soseaua Nicolina, modernizata intr-un proiect european de peste 20 de milioane de euro, incepe sa se surpe vazand cu ochii. Din cauza unor sapaturi la fundatia unui bloc cu 12 etaje, o magistrala de apa potabila ar putea ceda.

- EXCLUSIV PROTEST in strada. Un medic a ieșit la protest in fața Primariei, impreuna cu copiii Un medic din Cluj a ieșit in strada sa protesteze impotriva unor masuri pe care le considera abuzive. Medicul de familie Ramona Pocol, din comuna Bobâlna, a ieșit în strada sa protesteze împotriva…

- Oamenii legii de la Botoșani continua și dupa Craciun și Anul Nou sa lucreze intr-un ritm intens. Astfel, peste 100 de politisti vor fi in teren, suplimentar fața de dispozitivul curent, la acest sfarșit de saptamana.

- Fosta vedeta de televiziune Augusta Lazarov are o familie superba, alaturi de care traește viața din plin și se bucura de fiecare moment. Augusta Lazarov este o fosta prezentatoare de televiziune și fosta soție a regretatului om de televiziune Valeriu Lazarov. In prezent, vedeta este casatorita cu actorul…

- Un numar greu de determinat de protestatari (peste 40 000 dupa estimarile Ministerului de Externe din Iran) au ieșit in strada pentru a-și manifesta nemuțumirea fața de starea actuala de lucruri. Cine sunt și ce vor aceștia nu este cu totul clar, mai ales in condițiile in care regimul de la…

- Decizia a fost luata in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie. Astfel, intre orele 9:00 si 15:00, alimentarea cu energie electrica va fi sistata in localitatea Corbeanca (strada Ghioceilor, strada Intrarea Ghioceilor si strazi adiacente, iar intre 9:00 si 16:00…

- Inarmați cu sticle de șampanie frumos aranjate in coșuri speciale, dotați din belșug cu artificii și petarde – mii de bistrițeni au umplut centrul vechi al orașului in aceasta noapte. Au numarat alaturi de Radu Moldovan și primarul Ovidiu Crețu ultimele secunde ale anului și s-au bucurat de un spectaculos…

- Inspectoratul Judetean de Jandarmi Arad au anuntat ca efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad vor asigura masurile de ordine publica pe timpul minivacanței prilejuite de trecerea in anul 2018. In perioada aceasta, peste 100 de jandarmi vor acționa zilnic pentru asigurarea climatului de…

- Eva Longoria nu isi mai incape in fire de bucurie de cand a aflat ca va deveni mamica pentru prima data, la varsta de 42 de ani ai sai. Recent, aceasta a fost surprinsa in timp ce mergea la o sesiune de shopping, purtand o rochie neagra care ii scotea in evidenta burtica de graviduta.

- Incident socant petrecut pe data de 27 decembrie in magazinul Selgros Cash & Carry din Craiova. Un barbat in varsta de 52 de ani, din Gorj, si-a gasit sfarsitul dupa ce un container plin cu electrocasnice i-a cazut in cap de la cinci metri inaltime.

- Avand in vedere precedentul protestelor mamut de la inceputul anului dar si faptul ca, din punctul de vedere al modificarilor legislative situatia pare a fi cel putin la fel de grava ca la inceputul anului, se pune intrebarea: de ce nu mai avem manifestatii de amploarea celor din ianuarie-februarie…

- Brigitte Sfat a mers in club fara Ilie Nastase, iar apoi a iesit la shopping cu un alt barbat, alaturi de care a luat la rand magazinele unui mall din Capitala, in cautare de cadouri, fiind surprinsa de Cancan. Soc in showbiz: "Am fost la notar, pentru DIVORT". Bomba sfarsitului de an…

- Accident rutier atipic in municipiul Buzau. O femeie de 45 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de un indicator rutir care, la randul sau a fost acroșat de un autobuz care efectueaza curse locale. Evenimentul rutier a avut loc pe aleea de legatura intre strada Horticolei și strada Alexandru…

- Un polițist din județul Arad a fost atacat cu o maceta, duminica dimineața, in fața unui club de doi indivizi. Polițistul era in timpul sau liber. Potrivit Antena 3, polițistul a fost dus la spital cu rani grave. Polițistul este angajat la postul de poliție din Vladimirescu. Barbatul de 32 de ani se…

- ACTIUNE…Astazi, polițiștii de la Serviciul Rutier, respectiv toate birourile și formațiunile rutiere din județul Vaslui desfașoara o ampl acțiune pentru depistarea conducatorilor auto care incalca regimul legal al vitezei și pentru a asigura vizibilitatea polițiștilor in strada. ~n prag de Ajun de Craciun,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un autoturism parcat pe strada Stefan cel Mare din municipiul Constanta in zona Policlinicii 2.Din primele…