Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce le-a povestit fanilor sai ce anume trebuie sa faca și ce nu pentru a-i fi pe plac, Oana Zavoranu a mai publicat un text in care a vorbit despre igiena animalelor, dar și despre ce nu ii place atunci cand vine vorba de o locuința. „De mica am adorat animalele și mi-am dorit sa am un Ranch al…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat dur dupa votul din Camera Deputaților, privind legea de combatere a spalarii banilor, spunand ca „nu poți relua votul ori de cate ori dorești”. De asemenea, liderul UDMR a dat asigurari ca nu a fost nicio problema cu sistemul de votare, așa cum a susținut…

- Declarații extrem de dure lansate de liderul PRO Romania, Victor Ponta, la adresa PSD.Proiectul de lege privind cresterea pensiilor este "cea mai ticaloasa minciuna", a declarat joi, intr-o conferinta de presa, la Tulcea, presedintele Pro Romania, deputatul Victor Ponta, conform Agerpres.…

- Horoscop 27 septembrie 2018. Berbecii se grabesc și greșesc Horoscop 27 septembrie 2018 – Berbec Viteza este inamicul tau astazi, orice ai avea in plan. In jur, fiecare funcționeaza dupa ritmul sau și chiar daca se intampla ca unul dintre ei sa se grabeasca, la indemnul tau, tot nu rezolva mare lucru.…

- Veaceslav Saramet, secretar de stat pentru Romanii de Pretutindeni a fost vineri, 21 septembrie, la Buzau, pentru a disucta cu autoritatile locale despre problemele cu care se confrunta multi dintre romanii care pleaca la munca in strainatate sau elevii care ajung sa invete in afara granitelor Romaniei.…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca nu știe daca PSD a ieșit mai intarit ca partid, dupa ședința CEx de vineri in care a fost dat vot de susținere pentru Liviu Dragnea la șefia formațiunii, declarand ca nu este "psihologul pesediștilor", potrivit Mediafax.

- Mandatul cu care președintele interimar al PSD Sibiu, ministrul Bogdan Trif, merge, dupa ședința Biroului Permanent Județean, la CExN, este ca nu se pune problema demiterii lui Liviu Dragnea, scrie Mediafax.„Sunt presedintele PSD Sibiu, dar fac parte in același timp și din Guvernul PSD condus…

- Șefii organizației PMP Piatra Neamț acuza apatia și letargia propriilor consilieri locali de la Piatra Neamț. Reproșurile, dar și alte nemulțumiri au fost exprimate public in conferința de presa de miercuri, 19 septembrie, cand s-a batut moneda pe inactivitatea aleșilor PMP, dar și pe cum nu voteaza…