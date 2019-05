FOTO Ieri a fost lansat primul zbor charter din Iași către Hurghada, Egipt Aeroportul Internațional Iași și Christian Tour, cel mai mare operator de chartere din Romania, au inaugurat astazi primul zbor in stațiunea egipteana Hurghada. Astfel, turiștii au posibilitatea sa calatoreasca, pentru prima data de pe Aeroportul Iași, pe noua ruta charter IAȘI-HURGHADA (și retur), operata de compania AMC Airlines in fiecare zi de vineri pana la sfarșitul lunii octombrie. Aeronava sosește la Iași la ora 15:15 și decoleaza spre noua destinație la ora 16:15. Evenimentul s-a desfașurat in sala de plecari a terminalului T3, in prezența conducerii Aeroportului Internațional Iași și… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul s-a desfasurat in sala de plecari a terminalului T3, in prezenta conducerii Aeroportului International Iasi si a agentiei de turism Christian Tour. Lansarea zborului Iasi-Hurghada a fost marcata prin discursuri si momente artistice specifice. Ceremonia a continuat cu taierea simbolica a…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, privitor la extradarea lui Radu Mazare, ca justiția și-a facut prompt datoria, precizand ca a fost la curent cu intreg procesul de aducere a fostului edil in țara din Madagascar. „Justiția trebuie sa iși faca datoria. Și-a facut datoria chiar foarte prompt și…

- Avionul companiei Wizzair nu a decolat din orasul britanic nici ieri-dimineata la ora locala 10.30, fiind amanat succesiv pana la 16.30, cand in sfarsit si-a luat zborul catre Iasi. „Un pasager care a facut escala aici cu aceeasi aeronava spunea ca la decolarea din Iasi aeronava Wizzair a fost lovita…

- „P” PNL Neamt organizeaza joi, 9 mai, de la ora 18.00 lansarea candidatilor la alegerile europarlamentare din data de 26 mai. Presedintele PNL Neamt Mugur Cozmanciuc i-a invitat pe presedintele PNL Ludovic Orban, candidatul Rares Bogdan si alti lideri liberali de la nivel central, din Moldova si din…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a vorbit la Digi24 despre mitingul PSD de la Craiova. El spune ca nu are nostalgii pentru perioada in care era in PSD și aveau loc astfel de adunari cu zeci de mii de oameni. Ponta a amintit de lansarea candidaturii sale la prezidențiale in 2014, pe Arena…

- Eveniment de excepție, ieri, la Teatrul Municipal Gheorghe Pastia din Focșani, unde Florin Balaci, fost om de radio, și-a lansat volumul „Constantin Balaci – ultimul tur de manivela“, volum dedicat in primul rand propriului tata, prezent la lansare. Evenimentul a fost organizat de Asociația Județeana…

- Lucrarea Enciclopedia cenzurii din Romania, coordonator prof.univ.dr. Marian Petcu a aparut recent la Editura Ars Docendi, a Universitații din București. (vol.I 1640 -1945, vol. II 1946 – 2018). Prima lansare va fi in 13 aprilie, la Biblioteca Centrala Universitara Mihai Eminescu din Iași, cu…

- Apple a confirmat ca va organiza un eveniment pe 25 martie, in cadrul caruia se presupune ca va anunța detalii despre un nou serviciu de streaming video și un nou serviciu de știri pe baza de abonament. Bloomberg descrie serviciul de streaming video al companiei drept un rival al platformelor Netflix…