Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de investigatii criminale din Alba Iulia l-au identificat pe un barbat din Alba Iulia, ca persoana banuita de furtul unor bijuterii si ceasuri, in valoare de 6000 lei, dintr-un apartament din municipiul Alba Iulia. La data de 10 februarie 2019, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata…

- Un tanar din comuna Leșu are, incepand de marți, probleme cu legea, fiind cercetat pentru furt. Polițiștii au descoperit ca in urma cu trei ani, acesta ar fi sustras dintr-o locuința patru ceasuri. Tanarul are acum 22 de ani și este din comuna Leșu, de unde, in urma cu trei ani, acesta se pare ca ar…

- Serbarea de Craciun s-a transformat, anul acesta, la Manești intr-o competiție a talentului. Primaria a susținut școala din localitate pentru Post-ul Copiii din Manești, incurajați sa-și puna in valoare talentul artistic in cadrul unui concurs local apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Roxana Ciuhulescu este o femeie fericita și implinita. Are o familie frumoasa alaturi de actualul ei soț și de cei doi copii ai ei. Fosta prezentatoare de televiziune Roxana Ciuhulescu a fost prezenta in studioul emisiunii „Rai da’ buni”, de la Antena Stars, unde a facut declarații despre familia…

- In atenția parinților! Ce se va intampla cu alocațiile de la 1 ianuarie 2019. Potrivit unei propuneri legislative, de la 1 ianuarie 2019, copiii cu varsta de pana in doi ani ar putea primi o alocatie lunara de 300 de lei, in timp ce alocatia copiilor cu varsta de 2-18 ani ar fi de 150 lei pe luna. Daca…

- Pentru ca elevii sa beneficieze de alocații marite, opoziția a depus un proiect ce vizeaza toți copiii din Romania și care ar aduce modificari serioase la sistemul de alocații. Potrivit acestei propuneri legislative, de la 1 ianuarie 2019, copiii cu varsta de pana in doi ani ar putea primi o alocație…

- “Numai cel care joaca, caștiga!” – este mesajul pe care caștigatorul il transmite jucatorilor. In cursul zilei de astazi, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane caștigatorul premiului de categoria I la Tragerea Suplimentara Loto 6/49 de duminica 2 decembrie 2018. Posesorul biletului norocos…

- Pentru ca simbolul Craciunului este pomul impodobit, in zona Intersport strajuiește un brad impozant de 10 metri inalțime, la baza caruia este reprodusa o secvența din „Țara Pinguinilor”. Personajele jucaușe sunt surprinse in diverse ipostaze haioase, iar cei mai nazdravani dintre pinguini se dau…