- Urmare a precipitațiilor abundente inregistrate in sudul județului Alba, in data de 1 iunie 2019, localitațile Rachita, Pianu de Jos, Pianu de Sus, Sebeșel și Saliștea au fost afectate grav de inundații. Crucea Roșie Romana Filiala Alba, in calitate de organizație dedicata problemelor umanitații, membra…

- Crucea Roșie a pus la dispoziția paturi, paturi, imbracaminte, apa pentru populația din satele Rachita, Saliștrea și Pianu. In cursul dimineții se va face o evaluare a nevoilor a locuitorilor localitațile afectate. Situatia operativa pe parcursul noptii: – Salistea: Grupa operativa cu 1 of 1 subof Dacia…

- Șeful DSU, secretarul de stat Raed Arafat a ajuns sambata seara in Alba, in zonele din sudul județului lovite de inundații. Acesta va participa la ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. In zona de Sud a județului Alba s-a format sambata dupa-masa o viitura din cauza…

- Valea Sebeșului a fost sub cod portocaliu de precipitații abundente, in cursul zilei de sambata. Din cauza acestora și a scurgerilor de pe versanți s-a forma o viitura din cauza scurgerilor de pe versanți care a afectat localitațile, Sebeșel, Calnic, Pianu de Sus, Saliștea și Rachita. Viitura a facut…

- Mai multe persoane, inclusiv femei insarcinate, din patru localitati de pe Valea Sebesului au fost surprinse, sambata seara, de o viitura, fiind salvate de catre echipajele ISU Alba, in sprijinul carora au fost trimisi, pentru inlaturarea urmarilor inundatiilor, aproape 100 de pompieri din judetele…

- PRAPAD in localitatea Rachita. Mașini luate de viitura și duse pe camp In urma ploilor torențiale cazute in zona de Sud a județului Alba s-a format o viitura din cauza scurgerilor de pe versanți care a afectat localitațile, Sebeșel, Calnic, Pianu de Sus, Saliștea și Rachita. Drumurile din satul Rachita…