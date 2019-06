Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 2 milioane de lei au fost directionati de la Ministerul Sanatatii catre autoritatile locale pentru realizarea de investitii la spitalul Municipal Oltenita. Cu acesti bani, Primaria va achizitiona un aparat pentru radiologie, un incubator pentru nou-nascuti, un aparat de terapie cu ultrasunete,…

- Consiliul Județean Satu Mare a primit de la Ministerul Sanatații 12 milioane de lei pentru achiziționarea de aparatura medicala și echipamente de comunicații in urgența, pentru cele trei spitale satmarene aflate in subordine. Astfel, Spitalul de Pneumoftiziologie va fi dotat cu urmatoarele aparaturi…

- Sanatatea este o prioritate pentru Partidul Social Democrat. Guvernul Romaniei a alocat Ministerului Sanatații, in acest an, un buget istoric, 50 de miliarde de lei, pentru a repara greșelile comise de PDL, azi PNL, care a inchis spitalele, privand romanii de un drept fundamental. Prin fondurile alocate…

- Aproximativ 50 milioane lei au fost investiți in ultimii ani de Ministerul Sanatații in modernizarea aparaturii medicale a Spitalului Judetean de Urgenta „Sf. Pantelimon” din Focșani. Ultima sala de operații finalizata la Spitalul Județean are aparatura de ultima generație, cu sistem integrat de medicalizare…

- Spitalul Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava beneficiaza și in acest an de o finanțare consistenta de la bugetul local al municipiului Suceava.Conform unei decizii aprobate joi in Consiliul Local Suceava, unitatea spitaliceasca care deservește intreg județul Suceava va ...

- Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara va beneficia de zece milioane de lei prin intermediul unei finantari de la Banca Mondiala, contractata prin intermediul guvernului, a anuntat, joi, Voichita Lazureanu managerul unitatii medicale timisorene. Imbunatatirea aparaturii medicale era…

- Ambulatoriul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca va fi dotat cu 195 de echipamente si aparaturi medicale ultraperformante, in valoare de peste 13 milioane de lei, ca urmare a castigarii de catre Consiliul Judetean (CJ) Cluj a unui proiect cu finantare europeana, potrvit Agerpres. ,,Consiliul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a vizitat, joi, mai multe unitati sanitare din judetul Arad si a anuntat ca s-au alocat sase milioane de lei pentru dotarea cu aparatura a Spitalului Judetean si unitatilor din Ineu, Sebis si Lipova, iar suma va fi suplimentata cu inca patru milioane de lei, informeaza…