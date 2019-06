Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei nationale de fotbal Under-21 a Romaniei, Mirel Radoi, a afirmat, marti, dupa victoria cu 4-1 cu Croatia, in meciul de debut de la Campionatul European de tineret din Italia si San Marino, ca nici nu visa la un astfel de scor inaintea partidei. "Sunt multumit pentru ca nici nu indrazneam…

- La aceasta ora, la Serravale (San Marino), se joaca partida dintre reprezentativele de fotbal-tineret ale Romaniei si Croatiei, contand pentru Grupa C a Campionatului European U21. Tricolorii au avut un debut perfect de meci, au condus cu 2-0, prin golurile lui Puscas (min. 11, din penalty, acordat…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei debuteaza astazi la Campionatul European de tineret, competitie la care participa pentru prima oara dupa 21 de ani. Meciul va avea loc la Serravale (San Marino), de la ora 19.30. In al doilea meci al grupei se vor intalni Anglia si Franta, de la ora 22.00, la Cesena.…

- ​Germania a învins, luni, la Udine, cu scorul de 3-1 (1-0), reprezentativa Danemarcei, în al doilea meci al Grupei B a turneului final al Campionatului European de tineret, transmite News.ro.Au marcat: Marco Richter '28, '52, Gian-Luca Waldschmidt '65 / Robert Skov '73…

- Cea de-a 22-a editie a Campionatului European de tineret incepe, duminica, in Italia, iar nationala Romaniei se numara printre cele 12 formatii participante la turneul final, dupa o absenta de 21 de ani. Cele trei grupe de la turneul final sunt urmatoarele: Grupa A: Italia, Spania, Polonia, Belgia;…

- Campionatul European de tineret din Italia și San Marino incepe duminica, cu meciul dintre Polonia și Belgia. Romania U21 va intra in competiție marți, in cadrul primului meci din Grupa C, contra Croației. Partida se va juca de la ora 19:30. Dupa 20 de ani, Romania se afla printre cele 12 echipe calificate…

- Ianis Hagi este "un jucator cu un potential urias", estimeaza site-ul goal.com cu cateva zile inainte de startul Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino. "Calificarea in semifinale va fi extrem de dificila, tinand cont de forta adversarelor, dar echipa lui Mirel…

Ediția 2019 a Campionatului European sub 21 de ani va avea loc in Italia și San Marino, in perioada 16-30 iunie. Meciul de debut va avea loc pe 16 iunie, de la ora 19.30, și le va aduce fața in fața pe Polonia și Belgia, grupari repartizate in Gurpa A. Cele 12 echipe calificate