Fotbal: Romania a invins Muntenegru cu 1-0 si a terminat pe locul 2 in grupa din Liga Natiunilor

- Nationala de fotbal a Romaniei conduce echipa Muntenegrului cu scorul de 1-0, la pauza meciului care are loc marti seara, pe Gradski Stadion din Podgorica, in Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Natiunilor. George Tucudean a marcat in min. 44, cu un sut de la peste 25 de metri, portarul Danijel…

- Muntenegru - România. Nationala României întâlneste marti, de la ora 21,45 (ora României), echipa Muntenegrului, la Podgorica, în ultimul sau meci din Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Natiunilor.

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins fara drept de apel formatia Lituaniei, cu scorul de 3-0 (1-0), sambata seara, in Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Natiunilor, pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, cu portile inchise.

- Nationala de fotbal a Romaniei si reprezentativa Serbiei au terminat la egalitate, 2-2 (0-1), luni seara, pe Stadionul ''FK Partizan'' din Belgrad, in Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Natiunilor. Aleksandar...

- Echipa nationala a Romaniei a incheiat la egalitate, scor 0-0, partida cu selectionata Muntenegrului disputata vineri seara, pe Stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti, in prima etapa din cadrul Grupei a 4-a, Seria C, a Ligii Natiunilor. AGERPRES (editor: Marius Tone, editor online: Daniela Juncu)