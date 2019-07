Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formației Dinamo București, craioveanul Eugen Neagoe, a leșinat in minutul 25 al meciului Dinamo – Universitatea Craiova și a fost nevoie de intervenția ambulanței. Meciul a fost oprit de Istvan Kovacs, iar tehnicianul a fost conectat la aparate, suferind un stop cardio respirator. Dupa circa…

- Dinamo o infrunta duminica pe Craiova, in etapa a doua din Liga 1. Neagoe și Prunea vor sa faca uitat eșecul umilitor suferit cu Viitorul, 0-5, dar moralul jucatorilor dinamoviști e in continuare unul scazut. Fotbaliștii „cainilor" au luat frica fanilor și se tem de noi incidente la partida de duminica…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Corneliu Papura, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca se asteapta la o partida dificila cu Dinamo, in cadrul etapei a 2-a a Ligii I, diferita fata de cea in care bucurestenii au fost

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca ultima partida a formatiei sale din acest sezon, cu FC Voluntari, nu are nicio miza, criticand sistemul competitional al Ligii I, care nu motiveaza formatiile din

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Santu Gheorghe, Marin Barbu, care a preluat echipa luna aceasta dupa plecarea lui Eugen Neagoe, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca "jucatorii au fugit ca potarnichile", luandu-si vacanta inainte de finalul campionatului. "Vin…