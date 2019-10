Stiri pe aceeasi tema

- FEROE ROMANIA LIVE ONLINE STREAM VIDEO PRO TV. Aliar Aghaiev, din Azerbaidjan, va arbitra meciul Feroe - Romania, programat, sambata, de la ora 19:00, in preliminariile Euro 2020. Aliar Aghaiev va fi ajutat de compatriotii sai Zeinal Zeinalov si Akif Amirali. Rezerva va fi Rahim Hasanov. PRO TV transmite,…

- Selectionerul echipei nationale de tineret, Mirel Radoi, a declarat, luni, ca, in dubla cu Insulele Feroe si Norvegia din cadrul preliminariilor EURO 2020, prima reprezentativa a Romaniei are ca obiectiv castigarea a minimum 4 puncte. "Sunt doua meciuri mult mai dificile decat acestea…

- Pentru Romania, partida cu Malta, programata duminica, pe arena Ilie Oana din Ploiești, in preliminariile Euro 2020 trebuie caștigata, in primul rand, și la cat mai multe goluri diferența, daca se poate. Asta pentru ca, la finalul preliminariilor, in caz de egalitate intre doua echipe, al doilea criteriu…

- ROMANIA - MALTA / Selecționerul Cosmin Contra susține ca naționalei Romaniei ii va foarte greu sa se califice la EURO 2020 daca va avea terenul suspendat pentru meciurile de pe teren propriu cu Norvegia și Suedia in urma incidentelor de la meciul cu Spania, scor 1-2. Romania - Malta se joaca duminica,…

- Romania a pierdut cu Spania, scor 1-2, joi seara, pe Arena Nationala, iar tricolorii au cazut pe locul 4 in grupa F de calificare la EURO 2020. Suedia si Norvegia au castigat fara emotii meciurile cu Insulele Feroe, respectiv Malta, potrivit Mediafax. Tot joi seara, Suedia s-a impus cu 4-0 pe terenul…

- Romania a pierdut cu Spania, scor 1-2, joi seara, pe Arena Nationala, iar tricolorii au cazut pe locul 4 in grupa F de calificare la EURO 2020. Suedia si Norvegia au castigat fara emotii meciurile cu Insulele Feroe, respectiv Malta, potrivit Mediafax.Tot joi seara, Suedia s-a impus cu 4-0…

- Romania a coborat de pe locul 27 pe locul 28, cu un total de 1.497 de puncte, in clasamentului FIFA/Coca-Cola, dat publicitatii joi, potrivit news.ro.Citește și: Florin Calinescu lovește din nou! Viorica Dancila, ținta ironiilor actorului Adversarele tricolorilor din grupa preliminara…

- Nationala Romaniei a coborat un loc fata de luna trecuta si se afla pe pozitia a 28-a in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii joi. In iunie, Romania coborase doua locuri fata de ierarhia publicata in aprilie, cand se afla pe 25, ca si in ierarhia pe…