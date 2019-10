Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Florin Andone a debutat in Liga Campionilor, in meciul pe care echipa lui, Galatasaray Istanbul, l-a disputat, marti, pe teren propriu, cu PSG, in grupa A. Turcii au fost invinsi cu 1-0.Andone a intrat pe teren in minutul 64, in locul olandezului Ryan Babel. In meciul vedeta…

- Finalista la ultima ediție a Champions League, Tottenham va primi la Londra pe Bayern Munchen in ceea ce se anunța a fi “meciul zilei” din Champions League. Cu o remiza la debut (2-2 pe terenul lui Olympiacos), formația lui Mauricio Pochettino forțeaza prima victorie din actualul sezon contra bavarezilor.…

- Politia belgiana a arestat miercuri 27 de suporteri ai echipei turce Galatasaray Istanbul, inaintea meciului cu formatia FC Bruges (0-0) din cadrul primei etape a Ligii Campionilor la fotbal, informeaza agentia EFE. Autoritatile belgiene au precizat ca 22 dintre fani au fost retinuti in apropierea stadionului…

- Zinedine Zidane, antrenorul lui Real Madrid, a criticat "lipsa de intensitate" din jocul elevilor sai, invinsi fara drept de apel miercuri seara, pe terenul formatiei Paris Saint-Germain (0-3), in prima etapa a Ligii Campionilor la fotbal. "Cu siguranta, nu a fost o seara buna pentru noi.…

- Galatasaray Istanbul, cu atacantul roman Florin Andone pe banca de rezerve, a terminat la egalitate cu FC Bruges, 0-0, miercuri, in deplasare, in Grupa A a Ligii Campionilor la fotbal. In celalalt meci al grupei se intalnesc Paris Saint-Germain si Real Madrid. In Grupa B, Olympiakos…

- Echipa franceza Paris Saint-Germain nu va conta pe doua dintre vedetele sale, Kylian Mbappe si Edinson Cavani, ambii accidentati, la meciul de pe teren propriu cu formatia spaniola Real Madrid, programat miercuri seara in cadrul primei etape a noii editii a Ligii Campionilor la

- Tottenham Hotspur, finalista a Ligii Campionilor la fotbal in sezonul trecut, a invins-o pe Juventus Torino cu scorul de 3-2, duminica, la Singapore, intr-un meci din turneul estival International Champions Cup, gratie unui gol de senzatie reusit de Harry Kane in final, transmit agentiile internationale…

- Echipa engleza de fotbal Arsenal Londra a invins campioana Germaniei, Bayern Munchen, cu scorul de 2-1 (0-0), miercuri, la Carson (SUA), intr-un meci din competitia International Champions Cup. ''Tunarii'' au deschis scorul prin autogolul lui Louis Poznanski (49), Robert Lewandowski…