Stiri pe aceeasi tema

- Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos I, a fost supus, sambata, unei intervenții chirurgicale pe cord. Reprezentanții clinicii in care a fost operat fostul monarh au anunțat ca operația a fost un succes. In varsta de 81 de ani, fostul rege al Spaniei Juan Carlos I a fost operat pe cord pentru montarea…

- "Interventia s-a desfasurat fara incidente", a declarat pentru presa Lucia Alonso, managerul clinicii private, situate la periferia Madridului. "Si, asa cum se intampla de obicei pentru acest tip de procedura, pacientul a fost dus la sectia de terapie intensiva pentru un control postoperator",…

- Fostul rege Juan Carlos al Spaniei a trecut cu bine peste o operatie pe cord sambata, a anunțat managerul Spitalului Quiron din Madrid unde a avut loc interventia chirurgicala, citat de thelocal.es, arata Mediafax.Operatia de triplu bypass s-a desfasurat "fara incidente", a spus Lucia Alonso,…

- Interventia, care era programata din iunie, s-a incheiat la ora 15.00. Regele Felipe VI si regina Sofia au sosit la spitalul Quironsalud din Pozuelo de Alarcon (Madrid), unde a avut loc interventia, dimineata. "Nu pare a fi un caz grav (...): l-am programat in iunie pentru sfarsitul lui august si…

- Fostul rege Juan Carlos al Spaniei va fi supus unei intervenții pe cord. Anunțul a fost facut de un purtator de cuant al casei regale a Spaniei. In luna iunie a acestui an, fostul suveran, in varsta de 81 de ani, și-a facut un control de rutina. Atunci, acesta a fost programat pentru o intervenție chirurgicala…

- Intr-un comunicat, MAE rus sustine ca aceste afirmatii sunt 'contradictorii' si aduc 'un prejudiciu relatiilor dintre Rusia si Spania'. In interviu, raspunzand la o intrebare asupra rolului pe care Europa ar trebui sa-l joace in materie de geopolitica in noua lume in curs de reasezare, Borrell a…

- Fostul rege Juan Carlos I al Spaniei a anunțat ca se va retrage complet din viața publica incepand cu data de 2 iunie, la cinci ani dupa ce a abdicat in favoarea fiului sau. „Cred ca a venit momentul sa deschid o noua pagina in viața mea și sa ma retrag complet din viața publica”, a declarat Juan Carlos…