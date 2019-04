Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte ucrainean Viktor Ianukovici, care s-a refugiat din 2014 la Moscova in urma uriasei miscari de contestare care a adus fortele prooccidentale la putere la Kiev, ar dori sa se intoarca in Ucraina dupa plecarea din functia de presedinte a lui Petro Porosenko si instalarea noului sef…

- Statele membre UE au prelungit luni cu un an masura de inghetare a bunurilor care il vizeaza pe fostul presedinte ucrainean Viktor Ianukovici si alte 11 persoane acuzate ca au deturnat fonduri publice cand au fugit din Ucraina dupa protestele din Piata Maidan din 2014, relateaza AFP preluata de Agerpres.…

- Nikolai Patrusev, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, sustine ca statele occidentale ar putea instiga la manifestatii violente la Chisinau, dupa modelul protestelor Maidan de la Kiev din 2014, daca Partidul Socialistilor obtine victoria în alegerile legislative din Republica Moldova.…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko si-a facut publica marti intentia de a candida pentru un nou mandat la alegerile prezidentiale din 31 martie, promitand sa lanseze procesul de aderare a tarii sale la Uniunea Europeana (UE) si la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), informeaza…

- „Tribunalul l-a gasit vinovat'' pe Viktor Ianukovici si l-a ''condamnat la o pedeapsa de 13 ani de inchisoare'', a declarat judecatorul Vladislav Deviatko. Procurorii cerusera o pedeapsa de 15 ani de inchisoare pentru inalta tradare, complicitate cu agresiunea militara impotriva Ucrainei si…

- Kiev, 24 ian /Agerpres/- Un tribunal din Kiev l-a condamnat joi pe fostul presedinte ucrainean Viktor Ianukovici la 13 ani de inchisoare pentru ''inalta tradare'', la finalul unui proces desfasurat in absenta celui acuzat, acesta fiind in continuare in Rusia sub protectia autoritatilor…

- Un tribunal din Kiev l-a condamnat joi pe fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici la 13 ani de închisoare pentru "înalta tradare", la capatul unui proces în contumacie, scrie AFP."Tribunalul a decis sa-l recunoasca vinovat" pe Ianukovici, refugiat…

- Viktor Ianukovici a fugit din Ucraina in 2014, in toiul unor manifestatii, reprimate in sange, prin care ucraineni ii cereau sa semneze un acord de asociere cu Uniunea Europeana. El a aparut ulterior in Rusia. Fostul sef de stat este judecat in absenta cu privire la acuzatii de tradare, complicitate…