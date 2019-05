Fostul preşedinte al Franţei, Francois Hollande, vizat de un atentat la Palatul Elysee Acest minor a fost arestat in aprilie, la Strasbourg, in paralel cu alte trei persoane.



Anchetatorii au gasit o fotografie in care minorul pozeaza alaturi de fostul sef al statului francez, precizeaza aceeasi sursa.



Acesti patru tineri au fost inculpati, la inceputul lui mai, cu privire la o asociere de raufacatori terorista criminala, informeaza news.ro



Un al cincilea minor a fost arestat cateva zile mai tarziu. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

