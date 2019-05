Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile spaniole i-au interzis fostului lider catalan Carles Puigdemont sa candideze la alegerile europarlamentare din 26 mai, a indicat luni partidul sau, intitulat "Împreuna pentru Catalonia", informeaza Agerpres. Conform acestei formatiuni politice, care a transmis presei…

- Fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont, refugiat in Belgia, si-a prezentat candidatura in alegerile pentru Parlamentul European si a dat asigurari ca, daca va fi ales, isi va putea ocupa locul in legislativul european, in pofida mandatului de arestare emis impotriva lui de statul spaniol,…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont, care traieste in exil autoimpus in Belgia, va candida la alegerile europarlamentare din 26 mai. Puigdemont este principalul candidat al partidului Junts per Catalunya, relateaza Reuters, scrie news.ro.Carles Puigdemont, in varsta de 56 de ani, a fugit…

- Carles Puigdemont, fost președinte al regiunii spaniole Catalonia, intenționeaza sa candideze la alegerile europarlamentare din data de 26 mai, urmand sa ocupe prima poziție a listei propuse de alianța separatista JuntsxCat, au anunțat autoritațile catalane, potrivit Dpa, scrie Mediafax.Avandu-l…

- Carles Puigdemont, fost președinte al regiunii spaniole Catalonia, intenționeaza sa candideze la alegerile europarlamentare din data de 26 mai, urmând sa ocupe prima poziție a listei propuse de alianța separatista JuntsxCat, au anunțat autoritațile catalane, potrivit Dpa citata de Mediafax.Avându-l…

- Fostul presedinte al guvernului regional catalan, Carles Puigdemont, refugiat in Belgia in timp ce este urmarit de justitia spaniola pentru tentativa de secesiune a Cataloniei, va deschide lista partidului JxCat (formatiunea separatista care conduce executivul catalan) la alegerile europarlamentare…

- Doisprezece lideri ai miscarii separatiste catalane sunt judecati pentru implicarea lor in tentativa de secesiune a Cataloniei prin referendumul din octombrie 2017. Dupa ce au organizat la 1 octombrie 2017 un referendum de independenta interzis de justitia spaniola, separatistii au proclamat la 27…

- Fostul presedinte al guvernului catalan Carles Puigdemont a afirmat la Berlin ca procesul impotriva celor 12 lideri secesionisti implicati in tentativa de separare de Spania, in 2017, constituie ''un test pentru democratia spaniola'', informeaza AFP marti. "Incepand de astazi, sistemul…