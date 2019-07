Stiri pe aceeasi tema

- Vila in stil eclectic in care a funcționat Liceul ”Nicolae Tonitza” a fost scoasa la licitație cu un preț de pornire de 3.000.000 de euro. Valoarea imobilului este estimata de catre casa de licitații Artmark Historical Estate la 3,5-4 milioane de euro. Imobilul a fost construit in 1895, sub influența…

- A fost semnat contractul de finanțare a proiectului de restaurare a Casei Urbariale – Urbarialhaus – din orașul Santana. Primarul localitații, Daniel Tomuța, respectiv directorul ADR Vest, Sorin Maxim, și-au pus semnatura pe proiectul in valoare de 8,7 milioane de lei, marți, 2 iulie, la sediul ADR…

- Lucrarea "Ciobanas cu turma de oi" de Nicolae Grigorescu a fost cea mai bine vanduta la licitatia de vara a casei Artmark, organizata marti seara in Capitala, fiind adjudecata la 40.000 de euro.

- O parte din patrimoniul actritei Stela Popescu va fi scos la licitatie in data de 6 iunie, la Artmark. "Ultimul spectacol", licitatia colectiei de artist Stela Popescu, va fi organizata la 6 iunie, de la ora 19.00, la Palatul Cesianu-Racovita.

- O interesanta licitație organizata la Artmark scoate din scrinurile memoriei nume din istoria presei romanești din anii 30. Marți, 21 mai, vor fi prezentate spre achiziție numere rare din publicații...

- Cladirea de la Universitate cunoscuta drept sediul central al BCR din Bucuresti este deschisa in premiera publicului pentru Romanian Design Week, fiind locul principal de expunere pentru evenimentul care incepe vineri. Monumentul istoric construit in 1906, conform viziunii arhitectului Oscar Maugsch,…

- Saptamana viitoare, CNAIR va scoate la licitație pe SICAP realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru autostrada Bacau – Brașov, parte din autostrada Iași – Bacau – Brașov. „Consider ca locuitorii din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- “Pista pentru skateboarding și role” va fi finalizat in cursul lunii septembrie 2019. In prezent, se lucreaza intr-un ritm susținut la aceasta investiție, iar din aceasta toamna copiii vor putea sa mearga sa se dea cu rolele” , a spus Vasile Paval. La prima licitație publica organizata anul trecut pentru…