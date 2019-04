Stiri pe aceeasi tema

- ”Caut sa adun toate informatiile” cu privire la ”originile si desfasurarea unor activitati (in domeniul) informatiilor impotriva campaniei Trump in 2016”, a declarat Bill Barr intr-o audiere in Senat.”Cred ca s-a facut spionaj. Problema este sa stabilim daca acest lucru era justificat.…

- Ministerul Securitatii interne (DHS) a cerut Pentagonului sa construiasca un zid de 91 de kilometri in regiunea El Paso (Texas) si corpul de geniu al armatei terestre "este autorizat sa se coordoneze direct cu DHS si politia de frontiera pentru a intreprinde planificarea si punerea in aplicare a…

- Comisia pentru informatii a Senatului - cunoscuta ca avand probabil cea mai echilibrata componenta partinica dintre comisiile Congresului - este divizata de-a lungul liniilor de partid in problema unei posibile cooperari intre campania lui Donald Trump si Rusia in alegerile prezidentiale din 2016,…

- Presedintele Donald Trump si-a prezentat proiectul bugetului pe 2020, prin care cere Congresului sa creasca cheltuielile militare si finantarea zidului pe care vrea sa-l ridice la frontiera cu Mexicul si prin care indeamna la o reforma profunda a unor asigurari de sanatate ca Medicare si Medicaid,…

- Potrivit sefului Statului Major General al Fortelor Armate Ruse, Valeri Gherasimov, intentiile SUA de a folosi spatiul cosmic in scopuri militare, in particular decizia de a forma o Forta Spatiala, creeaza premisele militarizarii spatiului cosmic. 'Toate aceste actiuni ar putea duce la o agravare…

- Pentagonul a anuntat vineri ca a trimis Congresului proiectul sau de lege prin care se creeaza o ''forta spatiala'' dorita de presedintele american Donald Trump, proiect care s-ar putea lovi de o puternica opozitie, informeaza AFP. "Acesta este un moment istoric pentru tara noastra",…

- Democratii din Camera Reprezentantilor au introdus vineri rezolutia, facand astfel primul pas in contestarea dorintei presedintelui republican de a lua bani alocati de Congres pentru alte activitati si de a-i folosi pentru a finanta constructia zidului. Nancy Pelosi este increzatoare ca rezolutia…

- În 1983, presedintele american Ronald Reagan prezenta programul "Star Wars" pentru a se apara de oribila amenintare a rachetelor sovietice. 34 de ani mai târziu, Donald Trump se pregateste sa lanseze "Space Force". "Adversarii nostri sunt în spatiu, fie ca…